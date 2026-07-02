Perspectivas de mercado hacia la segunda mitad de año y 2027

Nos encontramos iniciando el tercer trimestre del año, posterior a un segundo trimestre que dio mucho de qué hablar. Después de la turbulencia generada por el conflicto en Medio Oriente y con ello la presión en los precios de los energéticos, estamos ahora en un escenario de tensa calma.

No obstante, los niveles de inflación en principales economías del mundo se mantienen en niveles elevados.

La política monetaria en Estados Unidos se encuentra aparentemente en un tono “hawkish”; es decir, el perfilamiento de los últimos comunicados ha sido encaminado a una posible alza en las tasas de interés, dadas las condiciones económicas actuales.

Kevin Warsh ha debutado en sus funciones dando un primer comunicado, como presidente de la Reserva Federal, el cual consideramos complaciente con los mercados dando a notar aparentes intenciones de restringir la política monetaria por las presiones inflacionarias; sin embargo, las otras presiones políticas que anteriormente se han ejercido hacia la Reserva Federal podrían tampoco estar cediendo.

El presidente Donald Trump hizo lo posible para que el presidente anterior de este Banco Central renunciara o cediera el paso a un nuevo miembro más “dovish” o con un perfilamiento hacia bajar las tasas de interés, y con ello incentivar la economía estadounidense.

Bajo un escenario en el que los datos inflacionarios se mantengan por encima de lo esperado en las próximas revisiones, la Reserva Federal tendrá que ejercer uno o varios incrementos en las tasas de referencia para no quedarse “atrás de la curva” de rendimientos de renta fija, y con ello contener el incremento generalizado en precios al consumidor.

Hasta el momento, las valuaciones del mercado accionario no integran este posible escenario. El nivel actual del S&P 500 se ubica cercano a sus máximos históricos, en un nivel de 7,500 puntos.

Por el contrario, el consenso de mercado ha incrementado el nivel objetivo de este índice hacia 2027 a un nivel de 17% superior al actual, de aproximadamente 8,800 puntos.

Lo anterior considera un importante crecimiento en utilidades corporativas en el consolidado, pero particularmente impulsadas por el segmento tecnológico.

Nuestra visión del mercado en 2027 asume un escenario más moderado de crecimiento del índice, pero en sintonía con este fuerte impulso en los resultados de muchas emisoras vinculadas al segmento de inteligencia artificial, las cuales ya han mostrado cifras espectaculares con variaciones positivas de doble dígito alto en sus principales métricas operativas en el primer trimestre de este año.

De cara a los resultados del segundo trimestre, las principales preocupaciones del mercado serán en torno a las afectaciones en márgenes operativos dada la variabilidad en los precios de los insumos, la fortaleza en la demanda de los consumidores, la estabilidad en márgenes de rentabilidad y la posición del balance general ante una posible fluctuación en las tasas de interés.

El centro de atención de los pequeños y grandes inversionistas en los últimos trimestres ha sido el sector tecnológico; las emisoras que encabezan el rendimiento en el índice S&P 500 en lo que va de este año, acumulan una variación de triple dígito porcentual.

Micron Technology, una emisora enfocada en la venta de componentes de memoria de cómputo acumula un rendimiento de 240% en los últimos seis meses.

Ante estos repuntes, el mercado llega a reflejar nerviosismo por poder estar en una “burbuja” tecnológica que pudiera desinflarse ante expectativas incorrectas en la demanda esperada en la inteligencia artificial. Este riesgo será persistente en lo que resta del año y el siguiente, en la medida que los resultados corporativos mitiguen o despejen estas dudas.

Los gastos de capital dirigidos a las inversiones para el incremento en capacidad tecnológica para la potencial demanda de inteligencia artificial superaron los 700,000 millones de dólares para este año tan solo considerando el agregado de cuatro empresas: Amazon, Google, Microsoft y Facebook.

Las expectativas en la rentabilidad de esta inversión llevó a replantearse las estrategias de mercado en algunas de estas empresas, como lo recién sucedido con Facebook, que fortalecería el negocio de renta de infraestructura de centros de datos a la par de crear su propia nube de inteligencia artificial.

No debemos dejar de prestar atención al sector consumo, el cual podría fortalecer sus valuaciones y hacer ver su posición defensiva ante este escenario de niveles de inflación persistentemente altos.