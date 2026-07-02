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Revisión anual del T-MEC frenaría IED en segundo semestre: CCME
Según el organismo, la incertidumbre generada por el nuevo esquema de revisiones del acuerdo comercial podría también favorecer una mayor reinversión de empresas mexicanas.
Guadalajara, Jal. La incertidumbre por la decisión de Estados Unidos de mantener el T-MEC con revisiones anuales durante los próximos 10 años podría desacelerar la llegada de nuevas inversiones extranjeras a México en el segundo semestre del año, aunque favorecerá una mayor reinversión de capital nacional, anticipó Sofía Pérez-Gasque Muslera, fundadora y presidenta del Consejo Consultivo Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME).
"La revisión anual genera incertidumbre para las inversiones nuevas en nuestro país; sin embargo, lo más importante es que el T-MEC sigue", afirmó la dirigente empresarial, al señalar que el acuerdo comercial continúa siendo un pilar para la integración económica de Norteamérica, región que concentra, dijo, alrededor del 30% de la economía global y un intercambio comercial de 1.6 billones de dólares.
Contenido nacional
Añadió que el nuevo escenario obliga a México a fortalecer sus cadenas de suministro, incrementar el contenido nacional e integrar a más pequeñas y medianas empresas (Pymes) a las cadenas de valor.
"Eso es lo que estamos previendo sobre todo porque muchas de las estrategias que estamos haciendo a nivel nacional tanto con el secretario Merino de la Agencia de Transformación Digital y con el equipo de Altagracia Gómez y de presidencia, es contenido nacional; eso obliga a México a fortalecer su cadena de suministro y tener mucho más competencias y estrategias y leyes que nos ayuden a que las empresas mexicanas puedan crecer", subrayó.
La empresaria destacó además el potencial del sector servicios, donde 65% de las empresas mexicanas son lideradas por mujeres. Recordó que, durante 2025, las exportaciones de servicios superaron incluso al sector automotriz como principal rubro del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, por lo que consideró estratégico fortalecer este segmento en la agenda comercial del país.
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Pérez-Gasque parricipó en la toma de protesta de la nueva presidenta del CCME capítulo Jalisco, Nancy Paola Aragón, quien llamó a fortalecer la colaboración entre todos los sectores para ampliar las oportunidades de desarrollo y la competitividad del estado.
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