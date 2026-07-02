Revisión anual del T-MEC frenaría IED en segundo semestre: CCME

Guadalajara, Jal. La incertidumbre por la decisión de Estados Unidos de mantener el T-MEC con revisiones anuales durante los próximos 10 años podría desacelerar la llegada de nuevas inversiones extranjeras a México en el segundo semestre del año, aunque favorecerá una mayor reinversión de capital nacional, anticipó Sofía Pérez-Gasque Muslera, fundadora y presidenta del Consejo Consultivo Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME).

"La revisión anual genera incertidumbre para las inversiones nuevas en nuestro país; sin embargo, lo más importante es que el T-MEC sigue", afirmó la dirigente empresarial, al señalar que el acuerdo comercial continúa siendo un pilar para la integración económica de Norteamérica, región que concentra, dijo, alrededor del 30% de la economía global y un intercambio comercial de 1.6 billones de dólares.

Contenido nacional

Añadió que el nuevo escenario obliga a México a fortalecer sus cadenas de suministro, incrementar el contenido nacional e integrar a más pequeñas y medianas empresas (Pymes) a las cadenas de valor.

"Eso es lo que estamos previendo sobre todo porque muchas de las estrategias que estamos haciendo a nivel nacional tanto con el secretario Merino de la Agencia de Transformación Digital y con el equipo de Altagracia Gómez y de presidencia, es contenido nacional; eso obliga a México a fortalecer su cadena de suministro y tener mucho más competencias y estrategias y leyes que nos ayuden a que las empresas mexicanas puedan crecer", subrayó.

La empresaria destacó además el potencial del sector servicios, donde 65% de las empresas mexicanas son lideradas por mujeres. Recordó que, durante 2025, las exportaciones de servicios superaron incluso al sector automotriz como principal rubro del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, por lo que consideró estratégico fortalecer este segmento en la agenda comercial del país.

Nuevo liderazgo

Pérez-Gasque parricipó en la toma de protesta de la nueva presidenta del CCME capítulo Jalisco, Nancy Paola Aragón, quien llamó a fortalecer la colaboración entre todos los sectores para ampliar las oportunidades de desarrollo y la competitividad del estado.

"Las mujeres empresarias no somos una conversación paralela al desarrollo económico; somos parte fundamental de éste", enfatizó la nueva dirigente del CCME en la entidad.