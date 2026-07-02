Morelos lanza convocatorias para fortalecer mipymes

El gobierno de Morelos presentó las convocatorias 2026 del Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifodepi), dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y jóvenes con el objetivo de acompañar a quienes deciden emprender, invertir y generar empleo.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), la administración estatal busca fortalecer el ecosistema emprendedor y facilitar el acceso a financiamiento, capacitación y programas de acompañamiento para la consolidación de proyectos productivos, de acuerdo con un boletín.

El titular de la SDEyT, José Víctor Sánchez Trujillo, señaló que la estrategia está orientada a consolidar un ecosistema de emprendimiento más sólido en la entidad, mediante herramientas que permitan transformar ideas de negocio en empresas sostenibles.

“El desarrollo económico también se construye desde los pequeños negocios, desde quienes todos los días deciden emprender, invertir y generar empleo. Nuestro compromiso es acompañarlos y acercarles las herramientas necesarias para que sus propuestas crezcan y se consoliden", dijo el funcionario.

En tanto, el director del Fifodepi, Juan Alberto López San Germán, destacó que las convocatorias buscan respaldar la modernización, fortalecimiento y formalización de las mipymes, así como su incorporación a esquemas de competitividad y expansión.

Los programas contemplan apoyos económicos y subsidios para apertura de negocios, comercio electrónico, incubación empresarial, adquisición de maquinaria y equipo, así como compra de materia prima. Entre ellos destaca ImpulsaJoven para personas de 18 a 29 años, con subvención de hasta 50,000 pesos, además de esquemas para mipymes y la convocatoria Incubación 2026 con ayuda de hasta 90% del proyecto.

De acuerdo con la dependencia, en lo que va de la actual administración, el Fifodepi ha recibido 1,355 solicitudes, equivalentes a una bolsa de financiamiento superior a 45.3 millones de pesos.