Dow en máximos, pero Nasdaq cayó por tecnológicas

Los principales índices neoyorquinos terminaron la jornada del jueves con comportamiento mixto, incorporando datos económicos y geopolíticos, además de sujetos a la volatilidad del sector tecnológico.

El promedio industrial Dow Jones ganó 1.14% a 52,900.07 unidades, el S&P 500 perdió menos de medio punto para quedar en 7,482.70 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite retrocedió 0.80% para terminar en 25,832.67 enteros.

Mientras que el Nasdaq hiló dos bajas, el Dow Jones marcó su tercera alza en cuatro días.

El Dow además, marcó su tercer máximo histórico de la semana.

El índice de semiconductores registró una fuerte caída por segundo día consecutivo y el sector tecnológico fue uno de los que más bajó dentro del S&P 500.

“Probablemente, los inversionistas estén tomando ganancias en las acciones de chips tras las fuertes subidas de este año”, afirmó Bruce Zaro, director general de Granite Wealth Management. “Realmente se puede apuntar a la consolidación en el sector de los chips”, afirmó.

Las acciones de Tesla también cayeron con fuerza (-7.49%), a pesar de que el fabricante de autos eléctricos registró en el segundo trimestre unas entregas superiores a las previsiones. Los papeles de Tesla habían subido considerablemente esta semana antes de la publicación del informe.

El informe sobre el empleo no agrícola de Estados Unidos reveló que la economía creó 57,000 puestos de trabajo el mes pasado, una cifra muy por debajo de las estimaciones de los economistas, que apuntaban a un aumento de 110,000. La tasa de desempleo se situó en el 4.2%, casi en línea con las expectativas del 4.3 por ciento.

Terminan a la baja

Las bolsas de valores mexicanas terminaron los intercambios del jueves en sentido negativo, desechando las ganancias matutinas, a la luz de información económica local e internacional.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.26% a 67,071.11 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, bajó 0.28% a 1,347.3 enteros.

Los indicadores, que llegaron a ganar más de 1% en el intradía, cayeron por tercera ocasión en cinco días.

La volatilidad se vio alimentada debido a que el volumen de operación en las bolsas de México el jueves fue 46% inferior al promedio de las pasadas 100 jornadas, probablemente de cara al feriado estadounidense del viernes.

Las cotizaciones incorporaron que la venta de vehículos ligeros dentro del país enlazó cuatro meses de crecimiento en junio, con lo que además cerró su mejor trimestre de los últimos seis.

En el ámbito comercial el gobierno de México dijo que no espera cambios de fondo en la estructura del tratado comercial de América del Norte (T-MEC), a pesar de que el gobierno de Estados Unidos decidió no solicitar su renovación por 16 años y revisarlo cada año.