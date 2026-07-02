Oro subió tras débil reporte de empleo en EU

El oro subió más de 2% el jueves, ampliando sus ganancias después de que los datos sobre el empleo no agrícola en Estados Unidos, más débiles de lo esperado, redujeran las expectativas de alzas de las tasas por parte de la Reserva Federal este año.

El oro al contado ganó 2.2%, a 4,116,54 dólares por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto sumaron 1.1%, a 4,125.70 dólares por onza. El índice dólar bajó 0.5%, abaratando los metales cotizados en dólares para los tenedores de otras divisas.

La plata al contado ganó 2.6%, a 60.69 dólares por onza; el platino mejoró 2.6%, a 1,617 dólares; y el paladio avanzó 4.7%, a 1,267.14 dólares.

“Las cifras de empleo, inferiores a lo esperado, apuntan a una menor probabilidad de alzas de tasas este año. El oro tiende a comportarse mejor en entornos de tasas de interés bajas”, afirmó David Meger, director de Operaciones con Metales en High Ridge Futures.

Un informe del Departamento de Trabajo reveló que la economía estadounidense creó 57,000 puestos de trabajo el mes pasado, frente a las estimaciones de un aumento de 110,000. La tasa de desempleo se situó en el 4.2 por ciento.

Esto se produjo tras un informe que indicó que el empleo en el sector privado estadounidense creció menos de lo esperado en junio. Los operadores ven una probabilidad de casi el 51% de un alza de tasas en septiembre, frente al 66% anterior a la publicación de los datos, según la herramienta CME FedWatch.