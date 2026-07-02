Zverev eleva confianza hacia paso inédito en Wimbledon

La confianza brota de Alexander Zverev durante su participación en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada 2026 de ATP.

“Este año todo es diferente. Llego aquí como campeón de Roland Garros y creo que la mentalidad es muy diferente”, describió el tenista alemán de 29 años después de instalarse en la tercera ronda de Wimbledon 2026.

“Creo que todo es muy diferente sobre todo en cuanto a mi juego, así que espero continuar con mi buen estado de forma”.

Alexander Zverev derrotó en sets corridos (6-1, 6-3, 7-6) al francés Valentin Royer para avanzar a tercera ronda del único Grand Slam sobre césped. Anteriormente, había derrotado al belga Alexander Blockx en cuatro mangas (6-4, 6-7, 7-6, 7-6).

Su próximo partido será contra el estadounidense Marcos Giron, intentando continuar con la tarea de un registro inédito.

Y es que aunque Zverev ha participado en el cuadro principal de singles de Wimbledon desde 2015, es el único Grand Slam en el que, hasta ahora, no ha podido superar la cuarta ronda. Ese fue su máximo alcance en 2017, 2021 y 2024.

La edición 2026 significa algo diferente, ya que por primera vez ostenta la categoría de campeón de Grand Slam, luego de ganar Roland Garros hace unas semanas.

Por otra parte, apenas dos alemanes han sido capaces de ganar Wimbledon en la Era Abierta: Boris Becker (1985, 1986 y 1989) y Michael Stich (1991).

Sin embargo, antes de ilusionarse con un segundo título de Grand Slam, Zverev debe superar la barrera de la cuarta ronda, que lo ha perseguido durante 11 años.

“Me encanta jugar en Wimbledon, es agradable ganar con más facilidad al principio de la semana”, reflexionó el alemán tras superar a Valentin Royer.

Alexander Zverev es el segundo mejor sembrado de Wimbledon 2026, por lo que se espera de él que al menos llegue a la final junto al líder del ranking actual, el italiano Jannik Sinner.

Nueve de los 10 mejores sembrados ya aseguraron su lugar en tercera ronda: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Alex De Miñaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Alexander Bublik. La excepción fue Ben Shelton, eliminado de manera sorprendente en primera ronda.

Zverev se encuentra en el octavo cuadrante del torneo, por lo que se toparía ante Jiri Lehecka (13) o Jaume Munar en cuarta ronda.

Jannik Sinner, por su parte, está en el primer cuadrante y tendrá como rival al estadounidense Jenson Brooksby en tercera ronda.

Zverev reconoció que la temporada pasada no fue lo que esperaba: “Tuve muchos problemas con mi tenis. Además, no estaba jugando muy bien”.

En Wimbledon 2026, pese a mencionar que tiene la nariz “un poco tapada”, aseguró que no le afecta para tratar de mantener el ritmo que lo llevó al título de Roland Garros el 7 de junio contra Flavio Cobolli, marcando un éxito inédito.

Antes de eso, Zverev acumulaba tres finales perdidas en Grand Slams: US Open 2020, Roland Garros 2024 y Australian Open 2025.