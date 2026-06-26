El reto de las mipymes, crecer en un entorno con pocos incentivos

Las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) son el motor de la economía del país; sin embargo, ante la falta de incentivos para la formalización y las dificultades para acceder a financiamiento dificultan su crecimiento.

En este sentido, una de las razones que se atribuyen para permanecer en la informalidad, es la percepción que al formalizarse implica mayores cargas fiscales y laborales. No obstante, esto perjudica el desarrollo de las empresas y las condiciones laborales de la población.

En el marco del Día de las mipymes, celebrado cada 27 de junio, Jorge Serna, presidente de la Red Nacional México Emprende, explicó que no es que no quieran formalizarse, sino que hacen falta incentivos para apoyar a las mipymes y que vean la formalización como algo positivo y no como una barrera de crecimiento.

El sector empresarial; tanto emprendedores como las mipymes contribuyen a la generación de empleos y a la economía, pero necesitan apoyos. No pedimos nada regalado, sino acceso a créditos y tasas preferenciales”, comentó durante el webinar Mipymes mexicanas, el motor detrás de las celebraciones familiares, organizado por el Consejo de la Comunicación.

Las microempresas concentran el mayor peso del ecosistema empresarial

La importancia de que las mipymes se desarrollen y aumenten su esperanza de vida, se debe a que representan el 98.7% de las empresas en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pero, particularmente las microempresas son las que tienen mayor participación económica, ya que dentro del porcentaje de mipymes, representan el 95.5 por ciento. Por ello, Juan Carlos Ostolaza, director general del Centro de Competitividad de México (CCMX), mencionó que buscar la profesionalización de las empresas es prioritario para que puedan acceder a mejores oportunidades y evitar cierres.

El problema es que muchos micro empresarios suelen recibir menos atención en el diseño de políticas públicas y programas de apoyo. “Muchos no saben de administración en el negocio y casi nadie voltea a verlos porque muchos piensan que es incierto lo que puede pasar con ellos en su primer año de operación“, señaló Jorge Serna.

Falta de incentivos y políticas públicas afectan a las mipymes

Para que las mipymes puedan convertirse en grandes empresas, los especialistas hicieron énfasis en que la simplificación de trámites administrativos es una forma de apoyar a las empresas.

Jorge Serna añadió que en materia de fiscalización, los cambios deben ser graduales y adaptados para los pequeños empresarios y emprendedores.

Asimismo, el congelamiento de cuentas bancarias sin la orden de un juez pone en riesgo la reputación e ingresos de las mipymes. Ante esto, el especialista sugirió que deben hacerse una investigación previa para no afectar a los pequeños empresarios.

Se necesita una investigación previa, porque sabemos que muchos emprendedores cobran en efectivo y cuando quieren llevar el dinero al banco, pueden dar en una malinterpretación”.

Por otra parte, acceder a financiamiento continúa siendo uno de los principales desafíos para las mipymes. Por ende, se sugiere que haya tasas preferenciales y programas especializados para este sector.

Aunado a estrategias de visibilización y acompañamiento para asegurar que las mipymes hagan un buen uso de los créditos.

Oprtunidad de las mipymes en la revisión del T-MEC

Juan Carlos Ostolaza señala que, pese a desafíos como la revisión del T-MEC, existen sectores con oportunidades importantes para las mipymes.

“Las pymes van a jugar un papel relevante, porque con el incremento del contenido regional se viene incremento del contenido nacional y sin las pymes no podrías jugar. Vamos a tener que apostarle mucho”, expresa.

En este contexto, los sectores de manufactura avanzada, automotriz, economía digital, logística y agroindustria podrían convertirse en los principales motores de crecimiento para las mipymes durante los próximos años.