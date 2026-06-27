Día de las Mipymes 2026: así es el panorama de los negocios en México

Cada 27 de junio se conmemora el Día de las Mipymes, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer la importancia de estos negocios en la generación de empleo, la innovación y el desarrollo económico.

En México, las mipymes representan el corazón del aparato productivo. De acuerdo con datos del Inegi, el país cuenta con 5.4 millones de unidades económicas, de las cuales el 95.5% son micronegocios, el 3.7% pequeñas empresas y apenas el 0.7% corresponde a medianas empresas. En conjunto, este segmento concentra más del 99% de los negocios del país.

Además de ser mayoría, las mipymes tienen un peso determinante en el mercado laboral. Los micronegocios generan el 41.5% del empleo nacional, mientras que las pequeñas empresas aportan el 14.8% y las medianas el 14.4%. En cuanto a su antigüedad, el 23.4% de los micronegocios son de reciente creación, el 21.4% de las pequeñas empresas tiene entre seis y 10 años de operación y el 75% de las medianas supera una década de existencia.

Pese a su relevancia para la economía, las mipymes continúan enfrentando desafíos como el acceso al financiamiento, la adopción de tecnologías y la profesionalización de sus operaciones. En el marco de esta conmemoración, especialistas destacan la necesidad de fortalecer las condiciones para que estos negocios no solo sobrevivan, sino que logren crecer y consolidarse como motores del desarrollo económico del país.