Mipymes y seguros contra lluvias: la fórmula para enfrentar inundaciones y pérdidas millonarias

En lo que va de 2026, las lluvias fueron más intensas que el promedio de las últimas tres décadas y se espera que éstas se mantengan a un ritmo similar para los siguientes meses. Este fenómeno cada vez genera mayores incidentes, desde caída de árboles hasta severas inundaciones, que no sólo afectan a hogares y vehículos, también a los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), muchos de las cuales se ven obligados de parar su operación parcial o totalmente y, en consecuencia, perder ingresos y poner en riesgo su estabilidad financiera.

Datos oficiales dan cuenta de la importancia que tienen las mipymes: representan 99.8% de las empresas del país, aportan 68% del empleo nacional y contribuyen con 52% del Producto Interno Bruto (PIB). Pese a su importancia, enfrentan grandes retos, como una limitada cultura preventiva, que se refleja en la falta de un seguro que proteja su patrimonio de fenómenos naturales como huracanes, lluvias e inundaciones.

De acuerdo con el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercio), poco más de 80% de estos negocios es vulnerable ante este tipo de riesgos del medio ambiente, ya que carece de un seguro para enfrentar desastres naturales.

El Banco Mundial señala que México está “altamente” expuesto a numerosos desastres naturales. Más de 40% del territorio del país y casi un tercio de la población está expuesto a huracanes, tormentas, inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas. En términos económicos, esto se traduce en que 30% del PIB del país se considera en riesgo ante tres o más desastres, y más de 70% ante dos o más.

De este escenario las mipymes no se salvan. Se estima que entre 40% y 60% de este segmento de negocios no logra recuperarse de los efectos de un fenómeno natural. Estas cifras evidencian la necesidad de que los pequeños y medianos negocios protejan su patrimonio y garanticen su continuidad con la ayuda de un seguro hidrometeorológico, el cual puede ser diseñado a la medida de cada negocio.

De acuerdo con Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, de enero a los primeros días de junio, las lluvias fueron 15% más intensas que el promedio climatológico de los últimos 30 años. El especialista estimó que los efectos de El Niño se desarrollen con fuerza hacia finales de este año y durante los primeros meses de 2027.

Llaman a mipymes a blindarse con un seguro Vs. lluvias

Ante este escenario, Carlos Jiménez, director de Daños y Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), comentó que, de acuerdo con la experiencia, las micro, pequeñas y medianas empresas “sufren mucho” por las afectaciones que deja la temporada de lluvias.

Ejemplificó el caso de una papelería. Si un negocio de este este tipo se inunda de aguas negras, se piensa que las pérdidas son cuadernos, hojas, cartulinas, plumas y lápices, pero no, van más allá. La mayoría de estos establecimientos tiene desde equipo para engargolar y enmicar hasta fotocopiadora, impresora y al menos una computadora.

Si la lluvia genera afectaciones, el negocio va a dejar de operar y con poca posibilidad de recuperar lo perdido rápidamente, porque una buena parte de este tipo de establecimientos construyó su patrimonio a través de mucho tiempo y con mucho esfuerzo.

“Ese es uno de los riesgos importantísimos en las mipymes: la discontinuidad de operaciones por pérdida de material o producción. Si dejo de operar, dejo de vender; si dejo de vender, tengo pérdida de ingresos. Este tipo de riesgos también se pueden proteger en adición al factor hidrometeorológico”, dice el especialista.

¿Cómo contratar un seguro contra lluvias?

De acuerdo con el vocero de AMIS, debes tener claras tres preguntas para contratar una cobertura: qué protección necesitas (contra lluvias, sismos o incendios, por ejemplo); qué quieres proteger y hasta por cuánto.

Si consideramos el tema de las lluvias, el primer paso es saber que éstas, el granizo, los huracanes, los vientos y, en general, todo lo que tiene que ver con este fenómeno natural se conoce como hidrometeorológico y la cobertura que corresponde se llama exactamente igual: fenómenos o riesgos hidrometeorológicos.

“Es fundamental que sepamos que esa es la cobertura que nos va a proteger de la caída del árbol por viento en esta temporada, de la gran inundación derivada de una lluvia y, si estoy en costa, de un huracán”.

El segundo punto es qué quiero proteger, el inmueble, los contenidos o ambos. Una persona que renta una propiedad comercial quizá no le interesa cubrir el inmueble, pero sí sus insumos y la producción, por ejemplo.

La tercera pregunta es hasta por cuánto quieres proteger el bien. Para ello es fundamental enlistar todo lo que se desea incluir en la póliza y precisar su valor y características específicas, así como tener claro si deseas que, en caso de afectaciones, te den un equipo similar y nuevo o quizá una indemnización de un tanto por ciento de los bienes. Todo es importante, porque de ello dependerá el costo del seguro y lo que vas en recibir en caso de un incidente.

El precio del seguro estará, entonces, en función del tipo de póliza, de lo que quieres proteger, por hasta cuanto lo quieres blindar y de los riesgos inherentes al negocio. Por ejemplo, no pagará lo mismo un negocio situado en Sinaloa que produce playeras y tiene máquinas e insumos para el proceso a una tiendita que sólo renta el local en Mérida e incluye en su póliza únicamente lo que vende, sin refrigeradores u otro aparato de línea blanca.

La ventaja del seguro es que se puede armar un traje a la medida, con las especificaciones que se deseen y se requieran, con el objetivo de garantizar tu continuidad como negocio y proteger tus ingresos del futuro”.

Escribe tus preguntas a fernando.franco@eleconomista.mx