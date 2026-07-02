CDMX modifica su marco legal en materia de trabajo doméstico y de cuidados

La Ciudad de México promulgó este jueves 2 de julio la Ley del Sistema de Cuidados que modifica el marco legal en materia de trabajo doméstico y de cuidados al establecer que el cuidado de infancias, personas mayores y con discapacidad es un derecho humano y una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, las comunidades y las familias, según consta en la Gaceta Oficial.

El gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán “el reconocimiento social y económico de los trabajos de cuidado no remunerados, con especial énfasis en los trabajos domésticos no remunerados que realizan mayoritariamente las mujeres”.

La ley adopta el principio de desmercantilización de los cuidados, ello implica que los servicios públicos de cuidado deberán ser gratuitos y accesibles para toda la población, sin importar su capacidad económica.

Pobreza de tiempo

Uno de los problemas que busca atender la ley es la llamada pobreza de tiempo, definida como la sobrecarga de trabajo remunerado y no remunerado que limita el descanso, el autocuidado, la participación social, la educación y el desarrollo personal.

La consolidación de un Sistema de Cuidados podría contribuir a reducir la carga de trabajo que hoy recae principalmente en las mujeres, quienes en la Ciudad de México destinan en promedio 34 horas semanales a estas tareas, frente a 16 horas que dedican los hombres, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Si el sistema logra ampliar su cobertura, podría generar ganancias de tiempo para más de tres millones de personas que actualmente realizan labores de trabajo no remunerado en la capital, facilitando su participación en actividades educativas o laborales”, agrega el instituto.

Alrededor de 3,018,000 personas en la capital necesitan algún tipo de cuidado, y 3,080,000 los proveen, en su mayoría de forma no remunerada, de acuerdo con datos del IMCO.

Desafíos para la implementación

En materia de financiamiento, la ley establece que el presupuesto destinado a los servicios públicos de cuidados deberá ser progresivo, transversal y con enfoque de género y derechos humanos y que en ningún caso podrá ser inferior, en términos reales, al asignado el año inmediato anterior para sus actividades operativas.

El IMCO explica que más de 40 autoridades de la capital adquieren obligaciones en materia de cuidados, para lo cual deberán destinar recursos suficientes, lo cual requerirá realizar cambios organizacionales, optimizar recursos internos y contratar personal capacitado; la coordinación entre dependencias del gobierno central, organismos públicos y las 16 alcaldías, exige definir canales de comunicación, herramientas para compartir información y calendarios conjuntos para cumplir con reuniones periódicas.

Además la ley no establece mecanismos de ejecución presupuestal compartida entre dependencias ni sanciones por incumplimiento, lo que puede debilitar la coordinación en la práctica. Asimismo, las instancias de cuidado que ya están en operación deberán cambiar sus condiciones para brindar los servicios con las perspectivas propuestas.

“La aprobación de esta Ley es un paso fundamental para garantizar el derecho al cuidado en la entidad” el éxito dependerá de las decisiones presupuestarias y políticas que permitan articular una oferta de cuidados que actualmente opera de forma dispersa y bajo distintos marcos institucionales.