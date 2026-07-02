Acciones de Tesla cayeron pese a rebasar expectativas de ventas

Las acciones del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla cayeron 7.49% el jueves, a 393.45 dólares cada una, pese a que la empresa fundada por Elon Musk, registró producción y entregas de unidades superiores a las estimadas por los analistas para el segundo trimestre de 2026.

Tesla reportó la producción de 451,758 vehículos y la entrega de 480,126 unidades entre abril y junio. El consenso recopilado por la propia armadora y publicado la semana pasada proyectaba 406,024 entregas.

En el mismo periodo del año pasado, Tesla realizó 384,000 entregas, por lo que las entregas del lapso de abril a junio crecieron en 25 por ciento.

Según el portal GuruFocus, Las cifras de entregas de Tesla aún se encuentran por debajo de las de BYD, que recuperó el liderazgo mundial con 557,090 autos eléctricos.

El analista de CFRA Research, Garrett Nelson, afirmó que el resultado, mejor de lo esperado, probablemente se debió principalmente a China y Europa.

Los inversionistas podrían estar mirando más allá de las entregas de vehículos de Tesla y hacia la historia de crecimiento más amplia de Elon Musk en torno a la inteligencia artificial, así como a la conducción autónoma y la robótica.

Tesla planea invertir más de 25,000 millones de dólares este año, aproximadamente el triple que el año pasado, ya que Musk invierte en los robots humanoides Optimus y los taxis autónomos Cybercabs.

Según los analistas, el optimismo de los inversionistas ya estaba reflejado en el precio de las acciones, que habían subido 12% a principios de semana.

Se acaba el apoyo

Gene Munster, analista de Deepwater Asset Management, explicó en su cuenta de X los motivos por los cuales cayeron las acciones de Tesla: las compras impulsadas por los rumores, el aumento de la demanda debido a los altos precios de la gasolina y el fin de los obstáculos impuestos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

“El subsidio de los vehículos eléctricos que comenzó en marzo de 2024 está llegando a su fin. Incluso sin tener en cuenta esos beneficios puntuales, la cifra de entregas sigue siendo espectacular”, afirmó Munster.

Según el especialista, “los datos de terceros que apuntaban a un aumento del 20% en las entregas, lo que impulsó la cotización de las acciones 13% en los últimos cinco días de negociación”.

Asimismo, los elevados precios de la gasolina fueron evidentes para los consumidores durante el segundo trimestre, con un precio medio por galón en Estados Unidos de 4.21 dólares, lo que supone un aumento del 33% respecto al mismo periodo del año anterior. Munster afirmó que esto podría haber impulsado a los consumidores a optar por vehículos eléctricos como los de Tesla.

Otra razón fue por la posible toma de utilidades tras la fuerte alza de los últimos días.(Con información de agencias)