Guanajuato crece 9.8% en exportaciones

Guanajuato registró exportaciones por 10,021 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento anual de 9.8% y una participación de 6.3% del total nacional con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según información estatal.

Las ventas al exterior fueron impulsadas por 1,418 empresas, de las cuales 78% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con presencia en 113 países. El gobierno local destacó que los resultados fortalecen la competitividad, contribuyen al desarrollo económico y la generación de empleo.

Aunque Estados Unidos y Canadá concentraron 91.4% del valor exportado, Guanajuato reportó un crecimiento de sus operaciones hacia mercados como Guatemala, Colombia, Australia y Reino Unido, como parte de su estrategia de diversificación comercial.

El sector automotriz y de autopartes se mantuvo como el líder, al representar 70.9% del total de las exportaciones, seguido de industrias como moda, construcción, salud, belleza y aeroespacial.

La actividad exportadora se distribuyó en 26 municipios, siendo León el principal con 621 empresas, mientras que Villagrán destacó por su crecimiento porcentual durante el periodo.