Jalisco concluye sin incidentes simulacro de seguridad en siete accesos carreteros

Guadalajara, Jal. El simulacro de reacción ante una posible eventualidad, implementado en siete ingresos carreteros a la zona metropolitana de Guadalajara, en el que participaron más de 600 elementos de diferentes corporaciones de los tres órdenes de gobierno, concluyó "sin incidentes".

El simulacro de reacción operativa desarrollado por iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue diseñado para evaluar la capacidad de respuesta de las diferentes áreas de seguridad y protección civil ante eventuales contingencias.

En esta ocasión, la hipótesis fue la de bloqueos carreteros, aunque no se realizaron quemas de vehículos ya que uno de los principales objetivos del ejercicio fue revisar el tiempo de reacción de las autoridades, indicó el coordinador general estratégico de Seguridad del gobierno de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada.

"Es una aproximación a la realidad. Así como Protección Civil realiza simulacros por sismos, la mesa de seguridad evalúa sus capacidades ante cualquier eventualidad", subrayó el funcionario.

Como parte del balance, se destacaron los tiempos de arribo de las unidades a los puntos de control asignados, los cuales variaron según el patrullaje ordinario.

Alarcón Estrada señaló que las variaciones son naturales debido a que las unidades realizan sus labores habituales de vigilancia al momento que se activa la alerta, lo que sirve para medir un escenario apegado a la realidad.

Las autoridades estatales informaron que el ejercicio será repetido este martes 14 de julio a las 13:00 horas, aunque cabe la posibilidad de modificar algunos de los puntos carreteros, para desarrollo de la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno.