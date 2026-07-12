Accidente en Jalisco deja al menos nueve muertos; gobernador confirma víctimas y heridos graves

Al menos nueve personas murieron, entre ellas dos menores de edad, y otras 10 resultaron lesionadas tras un grave accidente registrado este domingo en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, donde un camión de carga impactó contra varios vehículos involucrados previamente en otro percance.

De acuerdo con autoridades de Jalisco y Nayarit, el vehículo pesado arrolló además a una cuadrilla de emergencia que trabajaba en la atención del accidente inicial sobre la carretera.

Protección Civil de Jalisco confirmó que entre las víctimas mortales hay dos menores de edad y que, además de los fallecidos, 10 personas fueron trasladadas para recibir atención médica.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que corporaciones de la Guardia Nacional, Protección Civil, Bomberos de Magdalena y el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) continúan brindando apoyo en la zona.

"Este accidente dejó personas fallecidas y en estado grave, quienes ya fueron trasladadas para recibir atención médica", escribió el mandatario.

En una publicación posterior, Lemus calificó el hecho como "una gran tragedia que enluta a Jalisco y Nayarit" y aseguró que los heridos están siendo trasladados a hospitales públicos y privados.

"Estamos trasladando a los heridos a hospitales privados y públicos para su atención, daremos todo nuestro apoyo sin límites; es algo que nos tiene muy conmovidos y comprometidos con las familias víctimas de este accidente", señaló.

El gobernador también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y afirmó que el Gobierno de Jalisco brindará el respaldo necesario durante la atención de la emergencia.

Imágenes difundidas por la Guardia Nacional muestran una densa columna de humo, llamas y restos metálicos esparcidos sobre la carretera, reflejo de la magnitud del impacto.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las labores de auxilio y no han informado las causas que provocaron el choque inicial ni el que posteriormente involucró al tractocamión.