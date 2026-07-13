Simulacro de bloqueos en Guadalajara hoy: Estas carreteras tendrán cierres y afectaciones viales

Los automovilistas que circulen este lunes 13 de julio por la Zona Metropolitana de Guadalajara deberán tomar previsiones, ya que autoridades federales y estatales realizarán un simulacro de bloqueos en diversos accesos carreteros como parte de un ejercicio para evaluar la respuesta de las corporaciones de seguridad ante escenarios de alto riesgo.

El operativo iniciará a las 13:00 horas y contempla cierres temporales, movilización de patrullas, unidades militares y cuerpos de emergencia, por lo que podrían registrarse retrasos y congestionamientos en algunos de los principales ingresos a la ciudad.

Las autoridades enfatizaron que no existe ninguna situación de emergencia, por lo que pidieron a la población mantener la calma y atender únicamente la información difundida por canales oficiales.

¿Por qué habrá un simulacro de bloqueos en Guadalajara?

El ejercicio fue acordado entre la 5a Región Militar y el Gabinete de Seguridad de Jalisco con el propósito de fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales ante una eventual contingencia que implique bloqueos en vías de comunicación.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, el simulacro permitirá evaluar protocolos de actuación, tiempos de respuesta y la coordinación interinstitucional para enfrentar posibles escenarios de riesgo.

Autoridades estatales precisaron que el operativo no responde a una amenaza específica ni a un hecho de violencia en curso, sino que forma parte de las acciones preventivas para mejorar la capacidad de reacción de las corporaciones de seguridad.

¿Qué carreteras tendrán afectaciones?

Las maniobras se desarrollarán de forma simultánea en siete accesos estratégicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara:

Carretera a Zacatecas.

Carretera a Saltillo.

Carretera a Lagos de Moreno.

Carretera a La Barca.

Carretera a Chapala.

Carretera a Colima.

Carretera a Vallarta.

Los cierres serán controlados y únicamente permanecerán durante el tiempo necesario para realizar el ejercicio.

¿Dónde habrá más tráfico?

Aunque el simulacro abarcará siete carreteras, las autoridades prevén mayores afectaciones en: carretera a Chapala, carretera libre a Zapotlanejo.

Ambas vialidades registran diariamente un alto flujo vehicular debido a la conexión con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, municipios del oriente y diversas zonas industriales.

Rutas alternas recomendadas

Para reducir los tiempos de traslado durante el simulacro, las autoridades sugieren utilizar vías alternas.

Quienes se dirijan al aeropuerto o hacia la zona sur de la ciudad pueden optar por Avenida Adolph Horn, mientras que para desplazamientos internos se recomienda circular por:

Anillo Periférico Manuel Gómez Morín.

Avenida Lázaro Cárdenas.

Avenida López Mateos.

Asimismo, se aconseja realizar los viajes antes de las 13:00 horas, cuando comenzará el operativo.

Recomendaciones para los automovilistas

Durante el simulacro, las autoridades pidieron a la ciudadanía:

Mantener la calma

Respetar las indicaciones del personal de seguridad

Ceder el paso a vehículos militares, patrullas y unidades de emergencia

No ingresar a zonas temporalmente restringidas

Consultar únicamente información difundida por fuentes oficiales

Evitar compartir rumores o información sin verificar en redes sociales

Simulacro busca fortalecer protocolos de seguridad

Este ejercicio surge tras el acuerdo alcanzado entre el Gabinete de Seguridad estatal y la 5a Región Militar para reforzar los protocolos de actuación conjunta ante posibles bloqueos carreteros o situaciones de violencia.

Las autoridades recordaron que el simulacro no representa riesgo para la población y aseguraron que, una vez concluidas las maniobras, la circulación se restablecerá de manera gradual en los distintos accesos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.