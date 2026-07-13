Fiscalía de Oaxaca identifica a probables responsables del homicidio de Eduardo Santos López

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que ya identificó a los probables responsables del homicidio de Eduardo Santos López, autoridad comunitaria de San Miguel Yogovana, agencia perteneciente al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, y que mantenía operativos para lograr su captura.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que las primeras investigaciones permitieron establecer "líneas de investigación sólidas" que llevaron a la plena identificación de los presuntos agresores, quienes son buscados mediante trabajos coordinados entre la Fiscalía y las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad estatal.

Según la versión oficial, durante la madrugada del domingo la víctima realizaba labores de vigilancia comunitaria cuando detectó dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio. Tras solicitar apoyo policial para verificar el estatus de las unidades, los presuntos propietarios salieron de la vivienda y lo atacaron con armas de fuego, causándole la muerte en el lugar.

Además, la FGEO informó que el procesamiento de la escena permitió ubicar el inmueble del que salieron los agresores y confirmar que las motocicletas aseguradas pertenecían a ellos, elementos que fortalecieron la investigación.

Reportan detenciones

Medios locales reportaron que dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen y que uno de los señalados resultó herido, por lo que permanecía bajo custodia en un hospital IMSS-Bienestar de Miahuatlán. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente las detenciones.

Niega asesinato de un presidente municipal

Tras la difusión del caso como el asesinato de un "alcalde", el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aclaró que la víctima no era presidente municipal, sino una autoridad comunitaria conforme al sistema normativo interno de la localidad.

El mandatario explicó que en varias comunidades indígenas de Oaxaca el término "alcalde" se utiliza para referirse a figuras tradicionales de justicia y representación comunal, distintas de un presidente municipal.

"Cuando dicen alcalde dicen el presidente municipal, pero en nuestros pueblos el alcalde es una autoridad del sistema comunitario", señaló.

Jara añadió que, de acuerdo con el informe presentado en la Mesa de Seguridad, los hechos derivaron de un enfrentamiento armado.

"Nos comentaron en la mesa de seguridad que llevaba pistola, le dispara a unas personas, estos respondieron y tuvieron un enfrentamiento. No fue asesinado ningún presidente municipal", afirmó.

El gobernador precisó que en San Miguel Yogovana el presidente municipal es Isidro César Figueroa Jiménez, mientras que la víctima era Eduardo Santos López, quien fungía como alcalde único constitucional dentro del sistema comunitario de la agencia.