Jalisco coloca tres ciudades entre las más competitivas del país: IMCO

Guadalajara, Jal. Tres ciudades de Jalisco se encuentran en el top 3 nacional de competitividad urbana de acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Según el ranking, Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán se posicionan entre las tres urbes con mejor desempeño de sus respectivas categorías poblacionales.

Según el ICU, Guadalajara, pasó en 2024 del cuarto al segundo lugar a nivel nacional, superando a Monterrey; mientras que Puerto Vallarta mantuvo el liderazgo de su categoría, y Ocotlán permaneció entre las ciudades pequeñas con mejor desempeño competitivo del país.

En esta edición, Guadalajara obtuvo el segundo lugar entre las ciudades con más de un millón de habitantes; Puerto Vallarta se posicionó en el primer lugar entre las ciudades de 500,000 a un millón de habitantes y Ocotlán alcanzó la tercera posición entre la correspondiente a menores a 250,000 habitantes.

Los resultados del ICU 2026 muestran que Jalisco cuenta con ciudades competitivas en distintas escalas de desarrollo: una metrópoli de alcance nacional e internacional como Guadalajara, un destino turístico global como Puerto Vallarta y una ciudad intermedia con vocación económica regional como Ocotlán, reflejando la diversidad y fortaleza del ecosistema económico del estado.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Cindy Blanco, destacó que "la competitividad es un elemento clave para que las empresas encuentren entornos favorables para invertir, crecer y desarrollar nuevas oportunidades de negocio".

Por su parte, la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), Fanny Valdivia, sostuvo que el talento, la innovación y la generación de conocimiento son factores fundamentales para incrementar la competitividad de las ciudades.

“El fortalecimiento de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación así como una formación profesional de calidad y dirigida a la demanda actual global, contribuye a que las regiones desarrollen actividades de mayor valor agregado, generen soluciones y fortalezcan su capacidad para formar y mantener talento”, subrayó la funcionaria.

En tanto, Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES), destacó que la disponibilidad de energía, la modernización de infraestructura y la adopción de tecnologías eficientes fortalecen la productividad y la capacidad de las ciudades para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento económico.

"Las empresas toman decisiones de inversión considerando talento, infraestructura y disponibilidad energética. Por ello, desde Jalisco impulsamos proyectos de generación distribuida, eficiencia energética y financiamiento que contribuyan a fortalecer las condiciones de competitividad en las distintas regiones del estado", abundó.