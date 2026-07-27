Jetta M6: el primer auto eléctrico de la marca china de Volkswagen (y no es el Jetta que conoces)

Cuando se habla de un "Jetta" es fácil pensar en el sedán compacto que se vende en México desde hace décadas. Sin embargo, este no es el caso. El Jetta M6 pertenece a Jetta, una marca independiente que Volkswagen creó específicamente para el mercado chino, y es su primer modelo 100% eléctrico.

¿Qué es la marca Jetta en China?

Logo de JettaJetta

China ha sido durante años el mercado más importante para Volkswagen, tanto que el grupo alemán desarrolló ahí productos e incluso marcas completas hechas a la medida.

Jetta nació de esa estrategia: una marca de bajo costo lanzada hace algunos años que aprovecha plataformas y componentes ya conocidos de Volkswagen y SEAT para ofrecer autos más accesibles. Hasta ahora su catálogo se limitaba a modelos de combustión. El M6 cambia eso.

Jetta M6: diseño pensado para el consumidor chino

Jetta M6

Se trata de un sedán mediano de 4,806 mm de largo, producido a través de la asociación entre FAW y Volkswagen.

Su diseño está enfocado por completo al gusto del mercado chino con elementos cómo:

Frente limpio, sin parrilla superior

Faros delgados de perfil horizontal

Una parrilla mínima en la zona baja del parachoques

Elementos de carrocería orientados a mejorar la eficiencia aerodinámica y a seguir las tendencias de diseño locales

Un eléctrico sencillo

Jetta M6

El Jetta M6 llevará únicamente con un motor eléctrico, disponible en dos niveles de potencia: uno de 151 hp que podrá llegar a los 166 km/h, y otro de 194 hp que alcanzará hasta 172 km/h.

Como suele ocurrir con los autos nuevos en China, los primeros datos se filtraron a través del MIIT, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, organismo que publica las fichas técnicas de todos los vehículos registrados en el país antes de su lanzamiento comercial.

Habrá que esperar el anuncio oficial de Jetta para conocer precio, equipamiento y fecha de venta.

Por qué este lanzamiento le urgía a Volkswagen

El M6 no es solo un modelo más: es una respuesta a la caída en las ventas de Volkswagen y sus marcas en China.

Los consumidores chinos migraron de forma acelerada hacia fabricantes locales —especialmente en el segmento eléctrico—, desplazando a marcas que durante años fueron favoritas, como la propia Volkswagen. Con un eléctrico accesible bajo el sello Jetta, el grupo busca recuperar terreno en el segmento donde más lo ha perdido.