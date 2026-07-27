Greer descarta repercusiones económicas por nuevos aranceles de Trump por trabajo forzoso

⁠El representante comercial de ⁠Estados Unidos afirmó el lunes que es probable que los ⁠nuevos aranceles impuestos por ⁠el presidente Donald Trump a 60 socios, debido a su supuesta falta de rigor en la aplicación de las prohibiciones sobre el trabajo forzoso, no tengan un impacto económico.

Jamieson Greer dijo que esto es en parte porque los gravámenes del 10% o del 12.5% son similares a las recientes medidas arancelarias adoptadas a nivel mundial.

Greer declaró a la cadena Fox News que los ⁠nuevos aranceles en virtud ⁠de la ⁠Sección 301 se imponen a un ⁠grupo más reducido de países que los aranceles temporales del 10%, que eran de aplicación general.

No obstante, la agencia ha señalado que seguirían abarcando el 99.4% ⁠de las importaciones estadounidenses.