Wall Street cierra mixto; mercado espera anuncio de la Fed y reportes de tecnológicas

Los tres principales índices de Wall Street terminaron mixtos las negociaciones de este lunes. Una caída en los precios del petróleo animó a una parte del mercado, pero la presión sobre los fabricantes de chips afectó al sector tecnológico, que espera reportes relevantes.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.51% a 52,210.08 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, subió un ligero 0.02% a 7,413.18 puntos. El Nasdaq Composite bajó 0.18% a 24,932.08 puntos.

El sentimiento del mercado fue favorecido por el anuncio de una tregua el fin de semana entre Estados Unidos e Irán que bajó los precios del petróleo. El crudo de referencia estadounidense WTI caía más de 9%, impulsando la demanda por activos considerados de riesgo.

Sin embargo, las preocupaciones por los fabricantes de chips afectaron, y los títulos de Micron (-2.25%), Super Micro Computer (-0.96%), TSMC (-1.07%), y otros, bajaron. El gigante Nvidia (-4.79%) y el índice de semiconductores de Filadelfia (-2.23%) también cayeron.

La caída se produjo mientras los inversionistas esperan esta semana la publicación de reportes importantes. Meta Platforms (-0.22%) y Microsoft (+1.94%) publicarán sus resultados a media semana, mientras que Amazon.com (-0.31%) y Apple (+1.17%) lo harán el jueves.

La Reserva Federal estadounidense realizará esta semana su anuncio de política monetaria. Los operadores apuestan por la estabilidad de la tasa de interés con 66% de probabilidad, por lo que la atención se centrará en el comunicado y la conferencia del banco central.

Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron. la jornada con avances. Destacó el de consumo básico (+1.58%), seguido por los servicios de comunicación (+1.46%), gracias a un repunte de Alphabet (+2.13%). Energía (-2.01%) lideró las pérdidas ante la caída del petróleo.