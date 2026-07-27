Primer semestre de 2026 ubica a Nayarit con la menor incidencia nacional de feminicidios

El reporte del SESNSP señala además que ningún municipio del estado aparece entre los de mayor incidencia de este delito en México.

Tepic, Nayarit, 27 de julio.- Durante el primer semestre de 2026, Nayarit registró la menor incidencia de feminicidios del país, de acuerdo con la información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El documento también establece que ninguno de los municipios de la entidad figura entre los de mayor incidencia nacional.

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero manifestó que estos resultados fortalecen el compromiso de continuar impulsando acciones para proteger la vida, la integridad y los derechos de las mujeres, mediante estrategias de prevención, atención y acceso efectivo a la justicia.

Navarro Quintero explicó que los indicadores son producto del esfuerzo coordinado entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y prevención, aunque enfatizó que el objetivo debe seguir siendo eliminar cualquier expresión de violencia contra las mujeres.

“La única meta aceptable es que ninguna mujer sea víctima de la violencia”, afirmó.

Finalmente, aseguró que el Gobierno del Estado continuará fortaleciendo las políticas públicas enfocadas en la prevención, la atención a las víctimas y la consolidación de acciones encaminadas a erradicar la violencia de género.