Mantiene Ciudad de México finanzas sanas, mayor recaudación e inversión histórica en obra pública

Los ingresos de la ciudad superaron los 183 mil millones de pesos al cierre del primer semestre de 2026, con resultados por encima de lo previsto en la Ley de Ingresos

La inversión pública ejercida creció 156 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, con más de 17 mil millones de pesos destinados a infraestructura y servicios

Ciudad de México, a 27 de julio de 2026.- La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la Ciudad de México mantiene finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles, resultado de una política de austeridad republicana, combate a la corrupción, responsabilidad financiera y confianza ciudadana, lo que permite incrementar la inversión pública sin comprometer el futuro financiero de la capital.

Durante la presentación del Informe de Finanzas Públicas correspondiente al segundo trimestre de 2026, la mandataria capitalina destacó que las finanzas sanas se traducen en mejores condiciones de vida para la población.

"Las finanzas sanas se convierten en mejores escuelas, menos baches, más iluminación, electromovilidad, viviendas, Utopías, más drenaje y programas de bienestar. Cada peso que aporta la ciudadanía regresa en obras, infraestructura y bienestar para las familias de la Ciudad de México", señaló.

Clara Brugada explicó que el rumbo financiero de la ciudad se sostiene en cuatro principios: recaudar más gracias a la confianza de la ciudadanía; invertir más con visión de futuro; reducir el endeudamiento mediante un manejo responsable de las finanzas públicas; y aprovechar mejor los recursos porque no hay despilfarro, privilegios ni corrupción.

Destacó que al concluir el primer semestre de 2026 los ingresos de la Ciudad de México ascendieron a más de 183 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 12 por ciento respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos y más de 2 mil millones de pesos adicionales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, resaltó que la capital alcanzó la mayor recaudación histórica de ingresos tributarios locales para un primer semestre y que, sin aumentar el Impuesto Predial y manteniendo los subsidios, la recaudación por este concepto creció 7 mil millones de pesos respecto a 2024, resultado de la confianza de las y los contribuyentes.

La mandataria subrayó que estos resultados ya se reflejan en una mayor inversión pública. Informó que durante el primer semestre de 2026 se ejercieron más de 17 mil millones de pesos, cifra que representa un incremento de 156 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, es decir, más de 10 mil millones de pesos adicionales destinados a infraestructura y obra pública.

"Estamos demostrando que funciona el modelo de austeridad republicana honesta y del combate a los lujos y privilegios. Invertimos más sin hipotecar el futuro con deuda; reducimos la deuda mientras fortalecemos la infraestructura y el bienestar de la ciudad", afirmó.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que al segundo trimestre de 2026 los ingresos totales ascendieron a 183 mil 653 millones de pesos, equivalente al 59 por ciento de la meta anual prevista en la Ley de Ingresos y 9.5 por ciento por encima de lo programado para este periodo, resultados que, afirmó, confirman que la Ciudad de México mantiene finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles.

Finalmente, Clara Brugada aseguró que la Ciudad de México demuestra que es posible invertir más en infraestructura y bienestar, reducir la deuda y mantener la confianza de los mercados y la más alta calificación crediticia internacional, consolidando un modelo de desarrollo con responsabilidad financiera y justicia social.