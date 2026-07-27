Banxico aún enfrenta entorno complejo en panorama de inflación: Gabriel Cuadra

Respecto al panorama de inflación, el Banco de México (Banxico) enfrenta un entorno que todavía se puede catalogar como complejo, insistió el subgobernador Gabriel Cuadra.

Durante un webinar organizado por Invex, y que moderaron Rodolfo Campuzano, director de Invex Operadora de Fondos de Inversión, y Ricardo Aguilar, economista en jefe de la institución, el subgobernador explicó que hay un balance delicado para el panorama inflacionario en el país, destacando que la economía opera bajo condiciones de holgura y hay riesgos al alza.

“Tenemos debilidad económica, pero los riesgos, en cuanto a los riesgos, prevalecen aquellos al alza”, dijo.

Los riesgos

Gabriel Cuadra detalló que entre los principales riesgos para la inflación se encuentran: la persistencia de la inflación en servicios; la posibilidad de episodios de depreciación cambiaria, y los derivados del conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán.

Mencionó que si bien los efectos directos de éstos últimos han sido acotados, existe el riesgo de algunos indirectos.

“Es decir, que ante aumentos en los costos de producción y transporte, la inflación global aumente, y que ello repercuta en la dinámica de la inflación en nuestro país, que es una economía abierta y en consecuencia está expuesta a acontecimientos externos”, puntualizó.

Respecto a la inflación en servicios, comentó que ha mostrado persistencia, y su descenso ha sido lento, muy gradual y en las últimas lecturas no se han observado avances.

“Entonces, un primer riesgo es precisamente el de persistencia en la inflación de servicios”, subrayó.

En cuanto a la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), expuso que a raíz del conflicto geopolítico en Medio Oriente, se han modificado las previsiones de la tasa de fondos federales.

Y en lo referente a los riesgos derivados del conflicto geopolítico en Medio Oriente, recordó que, tras un acuerdo provisional de paz, en las últimas semanas se reanudaron los ataques y se intensificaron las tensiones entre los países involucrados, y ha descendido nuevamente el movimiento de buques en el estrecho de Ormuz.

“Y también los precios de los combustibles, pues han mostrado en el margen, un cierto incremento”.

Inflación se mantiene dentro del intervalo

El subgobernador del Banxico resaltó que en el último año y medio la inflación se ha mantenido la mayor parte del tiempo dentro del intervalo de variabilidad, resultado que obedece principalmente al comportamiento del componente no subyacente que es volátil, y ha registrado valores bajos.

En cuanto a la subyacente, expuso que actualmente se encuentra ligeramente por debajo del 4.0%, dentro del intervalo de variabilidad.

Recordó que los choques que han afectado a la inflación este año son el establecimiento de impuestos especiales a productos como bebidas saborizadas y tabaco; aranceles a bienes provenientes de países con los cuales México no tiene tratado comercial; eventos climáticos adversos que han afectado algunos precios agrícolas, y los aumentos en cotizaciones internacionales de los energéticos.

No obstante, refirió que éstos han sido choques de oferta, que son cambios en precios relativos y que tienen un efecto transitorio sobre la medición de la inflación.

Efecto por el mundial fue moderado

Por otra parte, Gabriel Cuadra informó que los efectos sobre la inflación por el mundial de futbol que se celebró en los meses de junio y julio en México (además de Estados Unidos y Canadá), fueron moderados en el país.

“A principios de junio sí hubo cierta repercusión en ciertos servicios, por ejemplo, paquetes turísticos, alojamiento en hoteles y transporte aéreo, pero prácticamente ya se han revertido esos efectos”, enfatizó.