Querétaro y Guadalajara, las ciudades más competitivas

La zona metropolitana de Querétaro –que agrupa a los municipios de Corregidora, Huimilpan, El Marqués y Querétaro– se consolidó como la gran urbe con mayor competitividad del país, de acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana 2026 (ICU), que evalúa la capacidad de las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión.

Para este ejercicio, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) evaluó a 72 zonas metropolitanas relevantes del país en una escala de competitividad Muy alta, Alta, Media Alta, Media baja, Baja y Muy baja, la cual fue determinada por su desempeño en seis subíndices que miden los retos en el entorno urbano.

Querétaro fue evaluado con competitividad Alta, y avanzó dos posiciones en el ranking que agrupa a 21 ciudades, dentro de la categoría de ciudades de más de un millón de habitantes; esta segmentación “permite presentar resultados en contextos urbanos comparables”.

El mayor avance lo registró en el indicador de Sociedad y Medio ambiente, donde pasó del lugar 13 al 5 por su escolaridad promedio de 11.77 años, así como un desempeño Medio alto en gestión de residuos sólidos, consumo de agua y 73.25% de cobertura educativa.

Tuvo la calificación más alta en el subíndice de Sistema político y Gobierno porque de sus ingresos totales, 61.9% son propios y 69.9% de adultos considera que la corrupción es frecuente; así como en el subíndice de Innovación y Economía.

Guadalajara, a pesar de tener la misma calificación, retrocedió al segundo lugar en el ranking respecto al año anterior; obtuvo la segunda posición en el subíndice de Innovación y Economía por aportar la mayor cantidad de solicitudes de patentes con 7.8 por cada 100,000 habitantes, y una diversificación económica de 884 sectores presentes.

Completaron el podio de ciudades grandes con Alta competitividad Hermosillo y Saltillo. La metrópoli sonorense logró posicionarse en el subíndice de Mercado del Trabajo, con un salario medio de 556 pesos por hora trabajada, el quinto más alto.

Saltillo obtuvo los mejores indicadores en Derecho, con una tasa de homicidios de 3.2 por cada 100,000 habitantes y 0.4 vehículos robados de cada 1,000 registrados.

En tanto, la zona metropolitana del Valle de México bajó cuatro lugares en el ICU al disminuir su calificación a competitividad Media alta, con la que se posicionó en el lugar 10 de su categoría, detrás de Monterrey, Mérida, Chihuahua, Aguascalientes, y San Luis Potosí, y adelante de La Laguna.

Ciudad de México “no se deteriora en términos absolutos” gracias a que lidera en diversificación económica y uso de servicios financieros, al registrar 4.5 tarjetas bancarias por cada adulto, el mayor en el subindicador de Infraestructura.

Juárez, Mexicali, León, Morelia, Toluca y Puebla-Tlaxcala se posicionaron en competitividad Media baja. Cancún, Culiacán -que “retrocedió cuatro lugares en el ranking por el alza en la inseguridad desde finales de 2024”-, Tijuana y Cuernavaca fueron calificados con Baja competitividad.

Ciudades medianas y pequeñas

Puerto Vallarta, Tepic y Veracruz se posicionaron como las metrópolis de 500,000 a un millón de habitantes con Alta competitividad, de un grupo de 17. En el caso de 23 ciudades de 250,000 a 500,000 habitantes fueron evaluadas con Alta competitividad La Paz, Monclova-Frontera, Nuevo Laredo, Los Cabos y Playa del Carmen. De las 11 ciudades con menos de 250,000 habitantes, Delicias y Piedras Negras fueron las únicas con Alta competitividad.

Tendencias

Los subíndices de Infraestructura y Sistema político y Gobiernos tuvieron mejoras en conectividad digital, provisión de servicios básicos y autonomía fiscal; en contraparte, el crecimiento económico promedio de las zonas metropolitanas cayó de 4.1 a 2.4% respecto a la edición anterior, la violencia se intensificó y la percepción de corrupción se mantiene en niveles elevados.