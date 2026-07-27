Gasto por cáncer supera los 250,000 pesos en pacientes sin seguro durante último año de vida: Auna

Un paciente con cáncer que no cuenta con seguridad social ni con un seguro de gastos médicos puede gastar hasta 250,000 pesos de su bolsillo durante el último año de vida, mientras que quienes sí tienen seguridad social desembolsan alrededor de 180,000 pesos.

De acuerdo con el estudio “Estimación del gasto de bolsillo de los pacientes oncológicos del sistema público y privado de salud en México”, realizado por Auna México, el gasto de bolsillo sigue siendo uno de los principales retos para los pacientes oncológicos

"El verdadero problema es que prácticamente el 90% de los mexicanos que no tienen seguro de gastos médicos privado están expuestos a este gasto de bolsillo", dijo Roberto García González, director de expansión y desarrollo de Auna México.

Agregó, con datos de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento del INEGI, que 3.2% de los hogares mexicanos destinan más de 30% de sus ingresos a gastos de bolsillo en salud, porcentaje que se considera un gasto catastrófico. De esos hogares, 14.6% cayeron por debajo de la línea de pobreza.

"El cáncer justamente es una de estas enfermedades por las cuales los mexicanos realizan gastos catastróficos en salud y por las cuales los mexicanos pueden caer en la pobreza", afirmó.

Además, México se encuentra entre los cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor gasto de bolsillo en salud, ya que cerca de 50% del gasto total en esta área es cubierto directamente por las familias, ya que no cuentan con un esquema de aseguramiento.

"Ese 50% de gasto de bolsillo es un escándalo, porque básicamente la salud está subvencionada por los mexicanos de a pie", sostuvo el director de expansión y desarrollo de Auna México, una plataforma de atención médica con operaciones también en Perú y Colombia.

Explicó que el gasto incluye la compra de medicamentos, consultas privadas, estudios de laboratorio, cirugías, enfermeras y otros servicios que las familias pagan cuando no encuentran atención oportuna en el sistema público.

En el caso de los pacientes con cáncer, las hospitalizaciones representan 35% del gasto de bolsillo, los medicamentos 30%, los procedimientos ambulatorios 20% y las consultas médicas 15 por ciento.

Añadió que el estudio no incluye los costos indirectos de la enfermedad, como el ausentismo laboral, la pérdida de productividad, los días que familiares dejan de trabajar para acompañar al paciente o las adecuaciones que deben hacerse en casa, gastos que, dijo, en otros estudios representan entre 20 y 50% adicional al costo directo de la enfermedad.

García González explicó que incluso personas con seguridad social terminan pagando atención privada debido a retrasos en cirugías, falta de medicamentos o tiempos de espera para recibir tratamientos como la radioterapia.

"La familia no va a dejar a su papá, a su abuelo, a su tío que lo operen cinco meses después... va a romper el cochinito, va a vender el coche, va a hacer la ‘coperacha’ familiar", dijo.

Se prevé que los nuevos casos de cáncer pasarán de 207,000 al año a 393,000 hacia 2050, por lo que el director de Expansión y Desarrollo de Auna México consideró necesario fortalecer la prevención y buscar una mayor colaboración entre los sectores público y privado para aumentar la capacidad de atención.