Huracán Genevieve baja a categoría 4 tras alcanzar nivel 5 en el Pacífico

El huracán Genevieve se debilitó este lunes a categoría 4 después de convertirse durante la madrugada en el primer ciclón del Pacífico oriental en alcanzar el nivel 5 desde Kristy, en 2024. Aunque el sistema se mantiene alejado de las costas mexicanas y no representa, por ahora, una amenaza directa de impacto, sus efectos ya se reflejan en forma de oleaje elevado y corrientes de resaca peligrosas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Genevieve se desplazaba este lunes hacia el noroeste sobre aguas abiertas del Pacífico oriental, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 250 kilómetros por hora y rachas superiores.

El ciclón alcanzó durante la madrugada una intensidad máxima de 260 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 925 hectopascales, suficiente para colocarlo temporalmente en la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson. Posteriormente comenzó a perder fuerza y descendió a categoría 4.

El fenómeno destacó por su rápida intensificación. Genevieve se convirtió así en el primer huracán categoría 5 del Pacífico oriental desde Kristy, en 2024, y en el primer gran huracán de la temporada 2026 en el hemisferio norte.

¿Dónde está el huracán Genevieve?

En su actualización más reciente, el NHC ubicó el centro de Genevieve aproximadamente a 815 kilómetros al sur-suroeste de la punta sur de Baja California, mientras avanzaba hacia el noroeste.

El pronóstico mantiene al sistema sobre el océano y lejos de una trayectoria de impacto directo en territorio mexicano. No obstante, el organismo meteorológico advierte que los oleajes generados por el huracán ya afectan sectores de la costa suroccidental de México y el sur de la península de Baja California.

Estas condiciones pueden provocar oleaje elevado y corrientes de resaca potencialmente mortales, por lo que la población que se encuentre en playas debe atender las indicaciones de las autoridades y consultar los reportes meteorológicos oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional también mantiene vigilancia sobre la evolución del sistema y sus posibles efectos indirectos, particularmente en zonas del occidente del país.

¿Qué estados podrían sentir sus efectos?

Aunque Genevieve no mantiene una trayectoria prevista de impacto en tierra, sus desprendimientos nubosos y la circulación asociada al ciclón pueden favorecer condiciones de lluvia en el occidente de México.

Los efectos más importantes se concentran actualmente en el mar y las zonas costeras, donde el oleaje y las corrientes de resaca pueden representar un riesgo para quienes ingresen al agua.

Por ello, la intensidad de Genevieve no debe confundirse con un riesgo generalizado para todo México: el huracán puede mantener vientos extremadamente fuertes mientras permanece a cientos de kilómetros de la costa.

Genevieve también provocará oleaje en California

Los efectos del huracán no se limitarán a México. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos prevé que el oleaje asociado con Genevieve alcance el sur de California durante los próximos días.

En el área de San Diego, el NWS advierte que para el miércoles podrían registrarse olas de hasta 11 pies, equivalentes a unos 3.35 metros, especialmente en playas orientadas hacia el sur y suroeste.

Las condiciones también podrían favorecer corrientes de resaca peligrosas en diferentes sectores costeros del sur de California. Las autoridades recomiendan extremar precauciones y consultar las condiciones del mar antes de ingresar al agua.

¿Qué se espera para Genevieve en los próximos días?

El NHC prevé que Genevieve continúe desplazándose hacia el noroeste y que comience un debilitamiento gradual conforme avance sobre aguas más frías.

La disminución de la temperatura del océano representa un factor importante para la evolución del ciclón, debido a que los huracanes necesitan aguas cálidas para mantener el suministro de energía que alimenta su circulación.

Por ahora, el pronóstico apunta a que Genevieve permanecerá mar adentro y se alejará progresivamente de las costas mexicanas. Sin embargo, sus efectos marítimos continuarán siendo relevantes durante los próximos días, especialmente por el oleaje y las corrientes de resaca.

La recomendación para la población es mantenerse atenta a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil y autoridades locales, particularmente en las zonas costeras.