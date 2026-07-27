Keiko Fujimori comienza a formar su Gobierno; anuncia a ministro Economía y a jefe gabinete

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, anunció el lunes a algunos de los miembros de su primer gabinete, entre ellos a Elmer Cuba como ministro de Economía, y a Luis Galarreta como ⁠primer ministro y jefe de su futuro gabinete ⁠de Gobierno.

En conferencia de prensa, Fujimori -que asumirá el martes su mandato por cinco años- también dijo que el excandidato presidencial Carlos Espá será su ministro de Relaciones Exteriores, quien laboró en el área de prensa y cultura entre el 2007 y 2021 en la embajada de Estados Unidos en Lima.

La elección como canciller a un profesional que ha trabajado con Estados Unidos señala para importancia de Lima hacia Washington, que ha dado el impulso más fuerte en años para reforzar su relaciones con Perú, uno de los mayores productores mundiales de cobre y minerales críticos, en busca de reducir la influencia de China como mayor socio comercial del país andino.

Cuba, un exdirector del banco central, tendrá en el ministerio de Economía como uno de sus mayores desafíos atenuar los efectos del fenómeno climático de El Niño, que ya golpean a sectores clave de la economía local.

En su primera declaración a la prensa, Cuba dijo que trabajará para realizar reformas económicas en busca de que el país "vuelva a crecer sanamente", y que revisará y cambiará algunas normas que ponen en peligro la estabilidad fiscal.

"Todavía falta la parte más difícil, hemos logrado estabilidad económica, inflación baja, solvencia fiscal (pero), la población todavía no hace sentido en sus salarios", dijo.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori afirmó la semana pasada que recibirá un país que está en una situación "catastrófica", y dijo que sus primeras medidas buscarán frenar la inseguridad ciudadana y a prevenir los efectos de El Niño.

Cuba, de 60 años, ha sido director independiente en diversas empresas y consultor en organismos multilaterales. Tiene una maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es graduado en la universidad de mismo nombre en Perú.

Fue director del Banco ⁠Central de Reserva entre 2016 y 2021. Además es fundador de Macroconsult, una ⁠consultora en regulación y competencia, análisis y desarrollo empresarial.

La ⁠economía Perú, el tercer productor mundial de cobre, ha crecido en los últimos años con una de las tasas más altas entre los países de ⁠América Latina, pese a una constante crisis política con hasta nueve presidentes en la última década.

Fujimori afirmó que sucanciller buscará fortalecer la presencia del Perú en el mundo, atraer inversiones y consolidar las relaciones de cooperación con la comunidad internacional.

El banco central revisó en junio al alza su proyección de crecimiento de la economía para este año a 3.4% desde 3.2%, debido a un aumento de la demanda interna y la inversión.

Pero a mediados de julio se conoció que el PIB de mayo anotó su menor avance del año, debido a una caída del 73% de la actividad pesquera y a una expansión marginal de la agricultura, los ⁠dos sectores más vulnerables por el cambio del clima.

Tras estas cifras, el jefe del banco central Julio Velarde, advirtió que El Niño "seguirá afectando en los próximos meses". El gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia en casi el 40% de los distritos del país debido al evento climático.