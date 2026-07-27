Crean polo de economía circular en Puerto Morelos

Cancún, QRoo.- Se publicó este lunes la Declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar en Quintana Roo que contempla un espacio de 39.90 hectáreas dentro de un predio estatal de 100 hectáreas, situado en el estratégico corredor Cancún-Puerto Morelos-Playa del Carmen, a poco más de 11 kilómetros de la cabecera municipal.

El proyecto busca convertir residuos —principalmente sargazo, plásticos y materiales de construcción— en insumos reutilizables de alto valor. La iniciativa articula esfuerzos entre el sector privado, instituciones académicas y autoridades para impulsar tecnologías limpias, reducir la contaminación y generar nuevas cadenas productivas en la región.

Las empresas que se establezcan en este espacio industrial tendrán acceso a beneficios fiscales competitivos. Entre ellos destacan la deducción inmediata del 100 por ciento en la inversión de activos fijos, estímulos adicionales por capacitación de personal y simplificaciones administrativas diseñadas para facilitar operaciones de reciclaje y producción sustentable, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Estos incentivos, contemplados en el decreto federal de julio de 2025, comienzan a aplicarse a partir del 28 de julio y forman parte de la estrategia nacional para atraer capital, elevar la competitividad y consolidar esquemas de producción responsable.

El predio seleccionado reúne las condiciones de conectividad, infraestructura logística, sostenibilidad y propiedad pública exigidas por la normativa federal, lo que lo posiciona como un sitio idóneo para el desarrollo de actividades industriales de bajo impacto ambiental.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera, destacó que el polo permitirá escalar las más de cien iniciativas y empresas que ya operan en el estado valorizando el sargazo. “Transformamos un problema ambiental recurrente en una oportunidad económica concreta”, señaló.

El funcionario subrayó que esta plataforma industrial integrará cadenas de valor, disminuirá las pérdidas económicas que genera el arribo masivo de la macroalga en destinos turísticos y generará empleo calificado.

Además de fortalecer la resiliencia económica frente a la dependencia del turismo, se espera que el polo impulse la investigación aplicada y la transferencia tecnológica en materia de economía circular.

Con la publicación de la declaratoria oficial inicia la etapa de consolidación de infraestructura y los procesos de licitación para adjudicación de espacios. El Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Quintana Roo se perfila como un referente nacional de cómo la política pública y la inversión privada pueden converger para construir un modelo de crecimiento más competitivo, equilibrado y ambientalmente responsable.