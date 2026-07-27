Con obra y riqueza comunitaria, gobierno estatal incentiva al talento artesanal

10 proyectos con inversión superior a 4.5 millones de pesos impulsan el crecimiento de artesanas y artesanos en seis microrregiones.

La administración que preside el gobernador Alejandro Armenta Mier prioriza la compra de productos poblanos, mejora mercados y fortalece corredores turísticos, gastronómicos y artesanales.

TEPEACA, Pue.- "Donde haya artesanos, ahí debe estar el Programa de Obra Comunitaria, tenemos que apoyar a las y los artesanos", señaló el gobernador Alejandro Armenta Mier al entregar 10 proyectos con una inversión superior a 4.5 millones de pesos para fortalecer este sector. Asimismo, instruyó a las y los delegados de la Secretaría de Bienestar dar prioridad a las y los artesanos en todo el estado e informó que en la comunidad de Santiago Acatlán tres grupos recibirán respaldo inmediato mediante dicho programa.

El titular del Ejecutivo destacó que el Gobierno del Estado será el primer aliado de las y los productores, por lo que solicitó a la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, adquirir directamente en las comunidades las piezas elaboradas por manos poblanas para fortalecer la economía regional.

"La forma de combatir la pobreza es generar riqueza", afirmó Alejandro Armenta al explicar que la Obra Comunitaria brinda oportunidades a microempresarios, ganaderos, artesanos, prestadores de servicios y agricultores para fortalecer su actividad productiva. Anunció un apoyo adicional para la adquisición de materiales, así como respaldo para el desarrollo de sus marcas.

A casi 600 días de gobierno, el ejecutivo estatal reconoció a las y los artesanos por preservar las tradiciones mediante la elaboración de barro policromado, espuelas, nacimientos, molcajetes, fuentes y calzado. Recordó que en diciembre de 2024 el Gobierno del Estado adquirió 500 mil pares de zapatos de alta calidad elaborados por productores poblanos, con el propósito de generar riqueza comunitaria, crear empleos locales y disminuir la importación de productos asiáticos.

El gobernador también informó que se proyecta el mejoramiento de mercados para fortalecer las áreas gastronómicas y de artesanías. En materia de seguridad, explicó que las reglas de operación del Programa de Obra Comunitaria se modificaron para permitir el fortalecimiento de ambulancias, patrullas y módulos de seguridad.

Además, anunció que mediante los módulos de maquinaria se rehabilitará la carretera Perote-Zacatepec a doble carril, desde Acatzingo hasta Felipe Ángeles y El Seco-Zacatepec. También se impulsarán corredores turísticos, gastronómicos y artesanales en las rutas Chignahuapan-Zacatlán, Libres-Oriental y San José Chiapa-Nopalucan.

El coordinador de Desarrollo Comunitario y Trazabilidad Social, Edgar Chumacero Hernández, informó que los recursos benefician a municipios como Acatzingo, Acteopan, Amozoc, Atlixco, Cohuecan, Izúcar de Matamoros, San Salvador El Seco, Santo Tomás Hueyotlipan y Tochimilco. Precisó que en 2025 se respaldaron cinco proyectos con una inversión de 2 millones 82 mil pesos, mientras que este año el número de acciones se duplicó, la cobertura se amplió a seis microrregiones y nueve municipios, con una inversión superior a los 4.5 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de más del 120 por ciento.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, destacó que el turismo también representa la oportunidad de conocer talleres familiares, valorar cada pieza elaborada por artesanas y artesanos y preservar oficios tradicionales como los yeseros, canteros, pirotécnicos y creadores de barro policromado. Asimismo, reconoció la labor de las tesoreras, quienes participarán en la promoción de estos productos en ferias nacionales e internacionales.

El presidente municipal de Tepeaca, Julián Alfredo Velázquez Romero, expresó su reconocimiento por el respaldo del Programa de Obra Comunitaria para las y los artesanos de Santiago Acatlán, cuyas figuras de ónix, yeso, resina, fibra de vidrio, cerámica y granito cuentan con reconocimiento internacional. También destacó la instalación de 100 de las 300 alarmas vecinales previstas para fortalecer la seguridad y los avances en el dragado de la barranca del Águila mediante los módulos de maquinaria.

En representación de las y los beneficiarios, Adelina Adolfo Hernández agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer al sector artesanal. María Félix Torres González expresó que nunca antes este gremio recibió un apoyo de esta magnitud y señaló que los recursos permitirán adquirir materiales y herramientas de trabajo. José Mario González Gutiérrez también reconoció el impulso que fortalece su actividad productiva.