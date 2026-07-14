Jalisco alista estrategia para sostener dinamismo exportador

Guadalajara, Jal. Aunque Jalisco se ubicó como el segundo mayor exportador del país al cierre del primer trimestre del año, la entidad apostará por la diversificación de mercados y el fortalecimiento de la proveeduría local como sus principales estrategias para mantener el dinamismo de las exportaciones, comentó a El Economista, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco.

Señaló que la actualización del tratado con la Unión Europea abre una oportunidad para ampliar la presencia de productos jaliscienses en ese mercado, además de reducir la dependencia de Estados Unidos.

"Pensar en diversificar nuestros mercados es muy positivo; mientras estábamos todos discutiendo qué iba a pasar con el T-MEC, pasó un poco de noche pero sucedió, que ya tenemos un tratado renovado con la Unión Europea. Es un gran mercado y el mismo gobierno federal está volteando para apostarle también", sostuvo Blanco Ochoa.

Precisó que actualmente Jalisco exporta a 180 países, entre ellos a varios de la Unión Europea como España, Alemania y Países Bajos.

Líder exportador

Durante el primer trimestre de 2026, la entidad se ubicó como el segundo estado con mayor volumen de exportaciones del país, pese a no ser una entidad fronteriza. Para Blanco, ese desempeño refleja tanto el desarrollo de la infraestructura logística como la capacidad del estado para producir bienes de alto valor agregado.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la industria electrónica, responsable de cerca del 80% del avance de las exportaciones estatales, gracias a la fabricación de servidores e infraestructura para centros de datos vinculados con la expansión de la inteligencia artificial.

Industria tradicional

No obstante, la funcionaria advirtió que el desempeño positivo de ese sector no debe ocultar la necesidad de fortalecer otras industrias tradicionales como textil, vestido, calzado, joyería y muebles.

La titular de Sedeco detalló que mientras el rubro de bebidas creció 14%, el sector del plástico avanzó 1.4% y las actividades primarias registraron un incremento de 0.3%, resultado que consideró favorable frente a la caída observada a nivel nacional.

En contraste, la dependencia analiza el comportamiento de siete sectores con menor dinamismo para determinar si se trata de una tendencia o de un ajuste temporal.

"No es algo para alarmarnos; al final del día es un primer trimestre y lo que vamos a hacer es irnos midiendo trimestre a trimestre para ver si efectivamente hay una tendencia o simplemente hubo algo que lo causó", enfatizó Blanco.

Estrategia estatal

Como parte de la estrategia estatal, Sedeco prepara nuevos programas para impulsar el desarrollo de exportadores, particularmente empresas de los sectores de alimentos, bebidas, salud y belleza.

Además, alista un esquema para fortalecer a exportadores indirectos mediante apoyos para certificaciones, financiamiento para adquisición de maquinaria y mejora de capacidades productivas para integrar a pequeñas y medianas empresas a las cadenas de suministro de grandes compañías.

Aunque inicialmente el programa contempla al sector automotriz, la funcionaria señaló que las oportunidades más relevantes podrían concentrarse en industrias relacionadas con la inteligencia artificial y los centros de datos, segmentos donde Jalisco ya participa como proveedor de servidores, memorias y equipos de comunicación.

Sobreinventario

Por su parte, el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster-Jones, coincidió en que la disminución de exportaciones en algunos sectores tradicionales no representa una señal de alarma, y detalló que en el caso del sector alimenticio, ésta responde a un sobreinventario generado el año pasado ante la incertidumbre por posibles aranceles en Estados Unidos.

"El año pasado se exportó mucho más con el miedo a los aranceles de Estados Unidos; esa es una realidad, hay un sobreinventario que se planeó y se hizo de esa manera, por eso no nos preocupa en este momento ese sector", precisó el dirigente de los industriales.