Quintana Roo destaca la reducción de homicidios dolosos  en el primer semestre del año

Cancún, QRoo.- Quintana Roo consolidó su lugar como una de las tres entidades federativas que más han reducido los homicidios dolosos a nivel nacional, según los datos más recientes del gobierno federal.

Durante el primer semestre de 2026, el estado registró una disminución del 60.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, ubicándose en el tercer lugar nacional en descensos de este indicador.

Esta mejora se complementa con una reducción acumulada del 85% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, resultado de la coordinación estratégica entre los gobiernos estatal, municipal y federal.

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, a nivel nacional, junio de 2026 cerró con prácticamente la mitad de los homicidios dolosos registrados en septiembre de 2024.

La disminución general en el país alcanzó el 48% en ese periodo, con una reducción de 41 casos en el promedio diario. Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, destacó que Quintana Roo forma parte del grupo de entidades con los mejores resultados en contención de la violencia.

Carlos Javier Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), calificó los resultados como “una noticia fantástica” que refleja un esfuerzo sostenido de varios años por mejorar la seguridad pública.

“Cada vez lo están haciendo mejor y cada vez están teniendo mejores resultados”, afirmó. Según el dirigente empresarial, estos avances ya son perceptibles en la vida diaria de residentes y visitantes.“Solamente hay que ver lo que nos pasó hace 10 años, donde empezamos a tener balaceras y cosas fuera de control. Eso no lo vemos desde hace mucho. No vemos incidentes con turistas como antes”.

Olvera Silveira enfatizó la respuesta inmediata de las autoridades ante cualquier incidente que involucre a visitantes internacionales, lo que fortalece la confianza de los turistas y el sector empresarial.

Como ejemplo, mencionó el caso de dos turistas extranjeras asaltadas en el centro de Cancún, donde las autoridades municipales brindaron acompañamiento integral, contacto con sus familias, apoyo económico y coordinación con la embajada correspondiente.