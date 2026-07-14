Vuelos de Puebla a Huautulco y Los Cabos, al 90% de ocupación, destaca la Canaco

Puebla, Pue. De los 12 vuelos puestos en operación a principios de junio desde el Aeropuerto Internacional de Puebla (IAP), los de Huatulco y Los Cabos son los de mayor demanda, destacó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Héctor Landeros.

Comentó que, de acuerdo al reporte de la aerolínea Volaris, que puso en operación esa docena de rutas, los de esos destinos playeros mantienen una afluencia por arriba del 90%, tanto en salidas como en llegadas.

Mencionó que los poblanos aprovecharán esta oferta sobre todo en las vacaciones de verano, ya que Huautulco y Los Cabos son destinos con alta demanda a nivel nacional.

Indicó que estos dos vuelos llegan de manera oportuna para fortalecer la oferta del aeropuerto “Hermanos Serdán”, los cuales, al igual que los otros diez de Volaris, están a prueba por seis meses.

Comentó que el organismo, junto con sus socios, está contribuyendo a la promoción de la nueva oferta de la terminal aérea para que más poblanos los usen y, a su vez, puedan llegar más turistas de forma directa sin tener que hacer escala en la Ciudad de México.

Baja demanda en vuelos al Bajío

Asimismo, reconoció que los vuelos a la zona del Bajío, principalmente a San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes, tienen baja demanda, pero esperan que se recuperen con la actividad industrial de Puebla.

Héctor Landero también dijo que los vuelos a Los Ángeles, Nueva York y Houston tienen una ocupación de entre 70 y 75%, cifra que, pese a ello, es buena para ser el segundo mes de operaciones.

En el caso de los vuelos a Puerto Vallarta, Tuxtla Gutiérrez, Zihuatanejo y Villahermosa esperan que se posicionen en los próximos meses, pero se debe trabajar en su promoción, por lo que tienen en marcha la campaña “Puebla despega”.

Asimismo, dijo que, por los vuelos en operación van a dar promociones en los establecimientos afiliados a la Canaco-Servytur para otorgar descuentos a quienes enseñen sus boletos de viaje, a fin de incentivar al uso de los mismos.

Consideró que en general hay un buen arranque de la nueva oferta aérea y el sector empresarial espera que se mantenga por un buen tiempo, lo que depende de los poblanos.