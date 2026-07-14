Apuestas en México crecieron hasta 75% por el Mundial

Las apuestas deportivas en México crecieron hasta 75% por la euforia de la Copa del Mundo 2026.

Así lo revelan datos compartidos por Codere Online a El Economista, que especifican que no sólo incrementó la actividad de usuarios habituales, sino también el ‘debut’ de los que depositan por primera vez.

“Vimos un incremento de aproximadamente 75% en nuestros FTDs (jugadores que depositan con nosotros por primera vez) en junio de 2026 respecto a junio de 2025 y un incremento de aproximadamente 50% contra el promedio del resto del año”, detalla Alberto Telias, Chief Marketing Officer (CMO) de Codere Online.

La Copa del Mundo inició el 11 de junio con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. La conclusión será este 19 de julio con la final entre España y Argentina o Inglaterra en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

Participaron 48 selecciones y habrá un total de 104 partidos, cifras récord que sirvieron para aumentar las opciones de apuestas.

“En junio, en la antesala del Mundial, vimos un crecimiento muy claro en la actividad frente a un mes promedio sin Mundial”, agrega el CMO de la casa de apuestas consultada por este diario.

“En términos porcentuales, el incremento en el promedio de clientes activos este mes es de aproximadamente 20%, lo que confirma que un evento de esta magnitud no sólo eleva el volumen, sino también la frecuencia de participación y el interés por mercados más especializados, tanto en la previa de los partidos como en vivo”.

México tuvo un rol especial en esta Copa del Mundo por ser anfitrión de 13 partidos, destacando los cinco de la Selección Mexicana desde fase de grupos hasta octavos de final.

Las cifras oficiales de FIFA confirman que fue un evento con impacto masivo. Primero, con un total de 789,766 asistentes a los tres estadios sede (CDMX, Monterrey y Guadalajara). Luego, por el récord nacional de telespectadores de un partido de Copa del Mundo, que fue de 36 millones entre TUDN y TV Azteca en el México contra Inglaterra de octavos de final.

Fue un evento clave para las casas de apuestas: “Económicamente, un Mundial representa para Codere Online una oportunidad muy relevante de crecimiento en adquisición, reactivación y engagement de usuarios, especialmente en un mercado estratégico como México”.

Alberto Telias precisa que México aportó 29.4 millones de euros en ingresos a esta compañía, originaria de España, durante el cuarto trimestre de 2025, además de un récord de 100,000 jugadores activos.

“Esa base nos posicionó bien de cara al Mundial 2026. Por eso hablamos no sólo de un pico coyuntural, sino de una oportunidad de acelerar una tendencia estructural de crecimiento en México”.

Otro ejemplo del impacto económico fue el anterior Mundial, Qatar 2022, que se celebró entre noviembre y diciembre de dicho año.

Según sus datos, “los ingresos de Codere Online en México alcanzaron un crecimiento de 107% interanual (en el cuarto trimestre de 2022), mientras que el promedio mensual de jugadores activos en México tuvo un alza de 93%. En el conjunto de 2022, México cerró con más de 40 millones de euros en ingresos”.

Pronósticos ambiguos

Francia, España, Inglaterra, Argentina y Portugal partieron como los máximos favoritos a ganar el Mundial 2026, según las proyecciones y modelos estadísticos de Codere Online.

Hasta unas horas antes del inicio de las semifinales, los porcentajes se distribuyeron de la siguiente manera: Francia como principal favorito con 39%, España con 22%, Inglaterra con 20% y Argentina, campeón defensor, con 19%.

No obstante, Francia vio derrumbadas sus posibilidades al perder 0-2 en la semifinal contra España un día antes del duelo entre Inglaterra y Argentina.

Aunque el pronóstico del campeón no fue acertado, el de la Selección Mexicana sí, ya que el 45% indicaba, antes del inicio del torneo, que el equipo de Javier Aguirre llegaría hasta octavos de final, siendo el porcentaje más alto.

Para cuartos de final la probabilidad era de 23%, para semifinales de 8%, para la final de 3% y para ser campeón de 1.5%.

Las apuestas durante el Mundial no fueron sólo sobre marcadores finales, también datos más específicos como goles totales, resultados al descanso, siguiente equipo en marcar, goleador del torneo, Bota de Oro, Balón de Oro, grupo del que saldrá el campeón y equipo que marcará más goles.

Por otra parte, Codere Online asegura a este diario que mantuvo garantías de seguridad para evitar la participación de menores de edad.

“Las apuestas están prohibidas para menores de 18 años y reforzamos ese principio con verificación de identidad, validación de documentos y controles de registro para impedir el acceso de menores. Además, contamos con herramientas de autoexclusión, mecanismos de autocontrol y atención especializada para usuarios que necesiten apoyo. Cuidamos mucho la comunicación en este aspecto”, enfatiza Alberto Telias.

La actividad de las apuestas deportivas en México no concluirá con la final del Mundial. Esta misma semana, a partir del 16 de julio, comienza el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el torneo local que reúne a millones de usuarios.