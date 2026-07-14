Sinaloa subsidia registro de marca para mipymes

La Secretaría de Economía entregó 88 títulos de Registro de Marca a emprendedores y empresarios de Mazatlán, quienes accedieron a un subsidio de 90% en el costo del trámite, como parte de las acciones para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), informó el gobierno estatal.

A través de la coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), los beneficiarios realizaron el trámite con un costo de 312.26 pesos, frente a la tarifa regular de 3,127 pesos, lo que representó un ahorro conjunto superior a 221,000 pesos.

El secretario de Economía de Sinaloa, Diego Aguerrebere Espitia, destacó que la dependencia mantiene programas para fortalecer el desarrollo, la competitividad y la consolidación de las empresas sinaloenses.

A la fecha, la Secretaría de Economía ha apoyado la obtención de más de 13,000 registros de marca, lo que ha generado ahorros superiores a 30 millones de pesos para emprendedores y empresarios mediante subsidios de 50% y 90% en el costo del trámite.