La música no es para competir: Vadim Gluzman

Para Vadim Gluzman, la competencia internacional es sólo en el futbol. “No me gusta la palabra ‘competir’, Creo que, en la música o las artes, es la peor actitud que puede tenerse. Competimos sólo en futbol”, dice.

El violinista protagonizó el primer concierto de la Temporada de Verano de la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), que, para este 2026, reparte los eventos en dos sedes: el Palacio de Bellas Artes y la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Los venues se han decidido como alternativas ante la remodelación de la Sala Nezahualcóyotl, casa de verano del conjunto.

Este concierto guarda un cariño especial en Gluzman, quien ha interpretado el concierto para violín Distant Light del letón Pēteris Vasks. “La pieza y el compositor son muy cercanos a mí. Pasé mi niñez en Letonia”, comparte. Vasks, explica, es uno de los músicos más enraizados a la tradición letona. “Crecí escuchando su música, es parte esencial de la tradición nacional letona, del folk. Incluso de su tradición vocal y coral”.

“Los letones son cantantes increíbles, su tradición coral es absolutamente única en el mundo, es totalmente impactante. Y su música está muy conectada con esto, siempre que yo escucho su música, que la interpreto, regreso a mi infancia. Para mí, es algo muy querido”.

El violinista es enfático en que la razón principal para hacer música es reunirse.

“Como especie, el ser humano, somos sociales. No estamos diseñados para estar solos, la manera en que nos hemos desarrollado es experimentar y vivir en comunidad. Estar juntos en una sala de concierto es una de las experiencias comunitarias más increíbles. Realmente nos une en una forma muy especial, al menos durante las dos horas en las que ocurre el concierto, nos hace sentir juntos, nos hace respirar juntos, llorar juntos, reír juntos. Y creo que es mucho más poderoso que llorar y reír solos. Y eso es por lo que tenemos música en vivo”.

Iniciada en la Sala Silvestre Revueltas, la Temporada de Verano de la OSM arrancó el pasado 4 de julio con la participación solista de Gluzman; además, el conjunto interpretó Don Juan de Strauss y la quinta sinfonía de Prokófiev, bajo la batuta de su titular, Carlos Miguel Prieto.

Los boletos ya pueden adquirirse en taquillas de los recintos y la web mineria.org.mx.