El Honda Fit cumple 25 años y se pone al día, nosotros seguimos extrañándolo en México

El Honda Fit fue uno de los hatchback subcompactos más vendidos y queridos de México, porque combinaba la calidad y durabilidad de la marca con soluciones de espacio realmente ingeniosas. Salió de nuestro país hace más de seis años, pero siguió activo en otras regiones del mundo. Por eso, en su 25 aniversario, Honda le entrega una puesta al día.

¿Qué cambió?

Honda Fit 2026

El Honda Fit ofrece una gama amplia con las versiones X, Z, RS y Crosstar. El RS apuesta por un look deportivo, mientras que el Crosstar suma elementos que lo acercan a la estética aventurera de un SUV.

Su imagen no cambia desde la actualización de 2022, así que mantiene el estilo amigable y juvenil, los faros y calaveras LED, los rines de entre 15" y 16" y una buena variedad de colores de carrocería.

Ahora la versión Z —la intermedia— adopta las defensas del RS para lucir más atractiva. El RS, por su parte, añade taloneras, un pequeño spoiler, punta de escape más grande y una suspensión ligeramente rebajada con una puesta a punto más firme. Equipamiento y tecnología a bordo

Honda Fit 2026

Según la versión, el Honda Fit puede equipar pantalla central de 9", cuadro de instrumentos digital, aire acondicionado automático de doble zona, asientos en piel sintética con insertos de gamuza y una suite de asistencias avanzadas a la conducción muy completa, equiparable a la de los Civic más equipados.

La versión Crosstar, además del look aventurero, ofrece tracción AWD y mayor altura libre al suelo. Toda la gama conserva los icónicos asientos "Magic Seats", que se abaten completamente planos o levantan su base para transportar objetos altos en la parte trasera.

Motores del Honda Fit: gasolina e híbrido

Honda Fit 2026

Mecánicamente, el Honda Fit se ofrece con motor atmosférico de cuatro cilindros y 1.5 litros que entrega 118 hp y 104 lb-pie de par, asociado a una transmisión CVT.

Las versiones más interesantes son las híbridas, que acoplan ese mismo motor a un sistema eléctrico para sumar 123 hp y 187 lb-pie de par, con consumos bajísimos que superan sin esfuerzo los 23 km/l.

¿Por qué el Honda Fit ya no se vende en México?

Honda Fit 2026

Por ahora, el Honda Fit solo está disponible en algunas regiones de Europa, Asia-Pacífico, China y Japón. Salió de nuestro mercado porque en Estados Unidos sus ventas no alcanzaban las del Civic ni las de modelos más grandes y, aunque en México tuvo éxito, no lograba el volumen necesario para mantenerlo vigente. Incluso llegó a producirse en México durante varios años, pero tras anunciarse su salida, la generación actual de la HR-V ocupó su lugar en la línea de producción.

¿Volverá el Honda Fit a México?

Nos encantaría verlo de regreso, pero la contracción de su segmento, los costos de importación y la preferencia de los clientes por los SUV hacen que sus posibilidades de volver sean casi nulas. Por ahora, el Honda Fit seguirá siendo ese hatchback que muchos en México recordamos con cariño.