Francia sí anota: traerá a México lo mejor de su cultura

La conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia durante el año que transcurre no se limitará a un calendario de actividades conmemorativas. A partir del 1 de septiembre y hasta finales de noviembre, ambos países desplegarán La Gran Fiesta Franco-Mexicana, un programa de cerca de 200 actividades artísticas, académicas, científicas y gastronómicas en 21 ciudades de nuestro país, concebido como el punto de partida para una nueva etapa de cooperación cultural entre ambas naciones.

El programa fue presentado oficialmente este martes en la sede del Instituto Francés de América Latina (IFAL), coincidiendo con el Día Nacional de Francia —14 de julio, día de la Toma de la Bastilla— y con la expectativa por el encuentro futbolístico entre las selecciones de Francia y España en la semifinal del Mundial de Futbol.

Francia no escatimó en nombres para esta celebración. Incluirá la participación en México de instituciones emblemáticas como el Centro Pompidou, la compañía teatral Comédie-Française y la Biblioteca Nacional de Francia, además de creadores como el escritor Emmanuel Carrère, el Nobel de Literatura Jean-Marie Gustave Le Clézio, la cineasta Julie Delpy, el coreógrafo Rachid Ouramdane y el Ballet National de Marseille.

La cartelera se completa con el prestigioso Tour de Cine Francés, el ensamble barroco Pygmalion, el ensamble Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre y una nutrida representación de la escena contemporánea francesa en fotografía, teatro, danza, literatura, gastronomía y cine, en una programación que confirma la apuesta de Francia por desplegar en México una de sus mayores vitrinas culturales de los últimos años.

La lógica de esa colaboración se refleja en coproducciones de danza, teatro y música, así como en la participación de Francia como país invitado del 54 Festival Internacional Cervantino y en alianzas con la UNAM, el INBAL, el Festival Internacional de Cine de Morelia, Pixelatl y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entre otros de los encuentros culturales más importantes en nuestro país.

Durante la presentación, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, recordó que la temporada cultural deriva del compromiso asumido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, para celebrar el bicentenario de las relaciones diplomáticas con una agenda conjunta que trasciende el ámbito político y económico.

“Esta fiesta es el resultado de 18 meses de trabajo incansable entre franceses y mexicanos para reforzar los lazos entre nuestros museos, nuestros festivales y artistas”, mencionó la diplomática y más adelante agregó: “Francia y México llevan 200 años dialogando. Hoy, a nuestros creadores y pueblos les toca escribir el capítulo que sigue”.

Delphine Borione, embajadora de Francia en México.Hugo Salazar

Patrimonio, el eje simbólico

Uno de los anuncios con mayor peso político y cultural será el intercambio temporal entre el Códice Azcatitlán, resguardado por la Biblioteca Nacional de Francia, y el Códice Boturini, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

Ambos manuscritos protagonizarán exposiciones simultáneas y un Simposio Internacional sobre Códices Mesoamericanos en el Museo Nacional de Antropología, en un momento en que México mantiene una política activa de recuperación de patrimonio cultural.

Durante la conferencia, el otrora director del INAH y actual responsable de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura, Diego Prieto Hernández, destacó que dicho simposio reunirá a especialistas de México, Francia, España, Estados Unidos y de otras latitudes para conversar sobre temas como restauración y conservación de documentos con base papel y particularmente acerca de los avances en la investigación los códices en intercambio temporal.

Diego Prieto anunció el Simposio Internacional sobre Códices Mesoamericanos.Hugo Salazar

"Esto forma parte de la tarea que tiene que emprender el gobierno mexicano, de acuerdo con nuestras leyes, que es buscar la recuperación de todo el patrimonio mexicano que se encuentra fuera de nuestro país, pero lo hacemos siempre sobre la base de la amistad y la colaboración internacional", mencionó Prieto Hernández, pero no dio detalles sobre si se anunciará alguna restitución formal de patrimonio desde la nación europea hacia la nuestra en el contexto del año dual.

Por otro lado, a excepción del viaje temporal del Códice Boturini desde nuestro país para exhibirse en la Biblioteca Nacional de Francia y de un par de exposiciones de las culturas olmecas y maya en territorio galo, así como de un coloquio sobre la cultura chupícuara en el Museo de Quai Branly y una verbena dedicada a México en el Museo Rodin, durante el evento este martes se dieron mínimos detalles sobre la actividad cultural que México tendrá en Francia.

La relación Francia-México, una apuesta cultural a largo plazo

En entrevista con este diario, el director del IFAL y consejero cultural de la Embajada de Francia en México, Jean-François Guéganno, insiste en que, aunque la programación incluye nombres de alto perfil internacional, el bicentenario representa menos una celebración del pasado y mucho más una inversión para la cooperación cultural de cara a las siguientes décadas.

"Todo el diálogo entre museos, compañías, universidades y centros culturales debe generar nuevos proyectos en 2027, 2028 y los años siguientes", afirma y más adelante refiere: "Muchas veces conocemos nuestros clichés de manera recíproca. La apuesta de este proyecto es acercarnos, conocernos mejor y construir relaciones mucho más profundas".

Jean-François Guéganno, consejero cultural y director del IFAL,.Hugo Salazar

Para el funcionario francés, el mayor logro de la conmemoración no se medirá por el número de actividades realizadas ni por tratarse de una vitrina de Francia en México.

"No es un festival francés en México, es realmente un evento franco-mexicano", resume, convencido de que el intercambio cultural sólo cobra sentido cuando ambas partes participan en igualdad de condiciones y el diálogo trasciende el calendario del bicentenario.

Celebración México-Francia.Cortesía

Algunas actividades destacadas

Exposición: Francia-México, 200 años de relación y amistad. Resonancias, disonancias y contrpuntos

Biblioteca Vasconcelos

A partir del 1 de septiembre

Exposición: “Las formas de la energía”

Con obras del Centro Pompidou

Palacio de Bellas Artes

A partir del 12 de noviembre

Intercambio del Códice Azcatitlán y el Códice Boturini

Acompañado por el Simposio Internacional sobre Códices Mesoamericanos

Francia, Invitado de Honor del Cervantino

Del 3 al 18 de octubre

Presentación editorial: J.M.G. Le Clézio presentará “Tres entradas a México”

FIL Monterrey

Octubre próximo

Presentación editorial: “Koljós”, de Emmanuel Carrère

FIL Monterrey y Ciudad de México

Octubre próximo

30 aniversario del Tour de Cine Francés