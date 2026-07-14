Tiempo libre, el aspecto del bienestar que más mejoró en la postpandemia

La satisfacción con el tiempo libre fue uno de los aspectos de la vida personal que más creció en la postpandemia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre 2021 y 2025 la satisfacción con el tiempo libre pasó de una calificación de 7.74 a 7.89 puntos en una escala de 10. Junto con la conformidad con la vivienda y los logros en la vida, fueron las tres dimensiones del contexto personal que más mejora reportaron.

Pese a este cambio, el bienestar con el tiempo libre es apenas la sexta dimensión mejor evaluada, por detrás de la vivienda, las perspectivas para el futuro, los logros en la vida, el vecindario y la situación o relación afectiva.

Por género, los hombres tienen ligeramente una mejor evaluación de la satisfacción con el tiempo libre, de 7.93 puntos. Las mujeres califican con 7.85 esta dimensión.

Aunque la ENBIARE no atribuye a un factor específico el comportamiento, la medición coincide con un periodo en el que aún había una alta prevalencia de medidas de flexibilidad en el trabajo, principalmente de home office, lo que pudo influir una mejora en la conformidad con el tiempo libre.

La última Guía Salarial de Michael Page muestra que el trabajo presencial tenía niveles inferiores que los actuales entre 2022 y 2023. Mientras que los modelos híbridos y remotos abarcaban a más trabajadores.

El tiempo liberado entre traslados pudo haber influido en una mejora en el bienestar con el tiempo libre, adicional a los espacios de convivencia con la familia y amigos.

La importancia del balance vida-trabajo

La satisfacción que tienen los mexicanos con el tiempo libre podría ser un punto de fricción en un mercado laboral que ha dado revés a las políticas de flexibilidad. De hecho, el balance vida-trabajo se ha posicionado como el factor más valorado en la búsqueda de empleo.

De acuerdo con el informe Tendencias de talento 2026 de Michael Page, el balance vida-trabajo es la primera prioridad de los profesionistas en un empleo, incluso un 38% de quienes busca activamente un trabajo reconoce que le preocupa que un cambio de rol afecte su equilibrio entre la vida laboral y personal.

“La pandemia no solo interrumpió el empleo: reconfiguró lo que los profesionales esperan de él. Hizo que millones reconsideraran cómo, dónde y cuándo trabajar, y esas expectativas no volvieron atrás cuando las oficinas reabrieron. Más bien, establecieron un nuevo punto de partida. La flexibilidad dejó de ser novedad para convertirse en norma. El bienestar pasó de ser un beneficio a ser una prioridad. Y para muchos mexicanos, el empleo pasó a ser algo que debe convivir con la vida, no absorberla”, destaca la firma en su reporte.

Los datos de la ENBIARE evidencian que en la postpandemia el tiempo libre ganó terreno como elemento de satisfacción, y eso es en buena medida porque más personas pudieron disfrutar de horas fuera del trabajo, y este sentimiento no se ha ido en medio de retornos masivos al trabajo presencial y un revés en los esquemas flexibles.