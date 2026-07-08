Equipo de computación salva a las exportaciones estatales

Durante el primer trimestre del año, las exportaciones pertenecientes al subsector de fabricación de equipo de computación superaron a las ventas al exterior de la industria automotriz, destacando como pilares Chihuahua, Jalisco y Baja California.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las exportaciones del país ascendieron a 158,118 millones de dólares en los primeros tres meses del 2026, monto que significó un crecimiento de 17.9% anual.

Sin embargo, dentro del comercio exterior de México, las tendencias fueron contrarias. La fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos se erigió, por primera vez, como el subsector con el mayor monto de exportaciones.

En el periodo referido, dicho subsector exportó 50,078 millones de dólares, dando un aumento anual de 95.6%, así como una participación de 31.7% en el total de ventas al exterior de México.

En tanto, la fabricación de equipo de transporte exportó 48,303 millones de dólares, 3,4% menos respecto a igual lapso del 2025; ambos subsectores aportaron 62.2% del total nacional.

Dentro de la industria de equipo de cómputo, se observa que fue la principal fuente de exportaciones en solamente tres estados: Chihuahua (26,049 millones de dólares), Jalisco (13,727 millones) y Baja California (4,297 millones). Estas entidades, que contribuyeron con 88.0% del total del subsector, tuvieron alzas importantes, de 119.0, 184.5 y 15.6%, respectivamente.

Entre los factores que influyeron, destaca la detonación de la demanda por infraestructura de inteligencia artificial (IA) y centros de datos, que fue aprovechada principalmente por estados que ya tienen clústeres electrónicos maduros, explicó Héctor Magaña, analista económico. “Chihuahua, especialmente Ciudad Juárez, tiene una plataforma maquiladora muy integrada a Estados Unidos”.

“Lo mismo en Jalisco, que en la zona de Guadalajara tiene una base de empresas, ingenieros, proveedores y centros de diseño que le ha permitido subir de ensamble tradicional a manufactura más sofisticada”

“Los equipos de cómputo que cumplen con las reglas del T-MEC enfrentan aranceles muy bajos en Estados Unidos, en comparación con los de origen chino, esto hace que empresas de Taiwán, Estados Unidos y otros países usen a México como plataforma para surtir servidores, equipo de procesamiento de datos y componentes para IA al mercado estadounidense”, agregó.

El especialista confirmó que la demanda global de semiconductores sí influye, ya que Semiconductor Industry Association reportó ventas mundiales de chips por 298,500 millones de dólares en el primer trimestre, 25% más que en el trimestre previo.

“La IA está jalando la demanda de chips, los cuales necesitan servidores; México está exportando una parte creciente de esos servidores y equipos relacionados como unidades de procesamiento, tarjetas, sistemas de comunicación, cableado, fuentes de poder y equipo para centros de datos”.

Reconfiguración

El subsector de equipo de transporte fue la principal fuente de ingresos por las ventas al exterior en 13 estados; los mayores montos se dieron en Coahuila (8,432 millones de dólares), Guanajuato (7,515 millones), Nuevo León (4,573 millones) y San Luis Potosí (4,505 millones).

De las 23 entidades con registro de exportaciones automotrices en el primer trimestre, en 13 se mostraron descensos anuales, resaltando con las bajas más pronunciadas Morelos (-51.8%), Ciudad de México (-48.7%) e Hidalgo (-42.8%), “no se trata de una crisis homogénea de toda la industria automotriz, sino un ajuste desigual por empresa, modelo, estado y tipo de producto”.

“Las compras estadounidenses de vehículos y autopartes mexicanas cayeron 11.3% en el periodo, equivalentes a 4,870 millones de dólares menos. A esto se suma una disminución de 5.3% en las ventas de autos derivado de los altos costos de financiamiento, el país recibe 75.8% de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros”, indicó Héctor Magaña.

En el marco del T-MEC, añadió que “Estados Unidos está presionando por más contenido regional, específicamente estadounidense, en autos y autopartes, lo cual puede influir en el comportamiento de la inversión; las empresas que ya están instaladas difícilmente desmontan cadenas de suministro complejas de un día para otro”.