Ildefonso Guajardo sugiere dar seguro de desempleo a trabajadores turísticos del Caribe mexicano

Cancún, QRoo.- El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, planteó la implementación de un seguro de desempleo temporal enfocado en los trabajadores del sector turístico, ante las ocupaciones “preocupantemente bajas” que registran destinos clave como Cancún.

Durante su participación en una plática ante el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), Guajardo planteó la creación de un fondo de apoyo —con participación del sector privado, estatal y federal— que otorgue protección directa a los colaboradores de la industria de la hospitalidad por al menos seis meses durante periodos de baja demanda.

“El trabajador de piso es el más afectado. Si se le termina su empleo, ¿qué opciones tiene?”, cuestionó. Aunque reconoció las dificultades de los empresarios para cubrir nóminas y compromisos crediticios, enfatizó que la prioridad debe ser la preservación del empleo.

Guajardo Villarrral vinculó la actual debilidad del sector con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). “Desde que desapareció el organismo, el país ha perdido posicionamiento internacional”.

Propuso reconstruir un esquema público-privado de promoción que fortalezca la imagen de México, especialmente en Estados Unidos, principal mercado emisor. “El turismo no aparece en la balanza comercial, pero es un servicio que se vende a extranjeros. Mejorar nuestra percepción externa es fundamental”.

El exsecretario también alertó sobre el impacto del tipo de cambio. Con el dólar rondando los 17 pesos, el destino mexicano se encarece frente a competidores regionales. “Un dólar débil afecta directamente la competitividad turística”.

Contexto macroeconómico

Respecto al entorno nacional, Guajardo advirtió que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en su segundo mandato afectan a un tercio de las exportaciones mexicanas, particularmente en autopartes, acero y aluminio, con repercusiones directas en el empleo de sectores estratégicos.

No obstante, identificó oportunidades para el Caribe mexicano, que podría consolidarse como un hub logístico y de integración productiva, siempre y cuando cuente con inversión sostenida y liderazgo gubernamental.

Guajardo Villarreal concluyó que la combinación de mayor seguridad, promoción efectiva y mecanismos de protección al empleo resultan esenciales para estabilizar y fortalecer la principal actividad económica de Quintana Roo.