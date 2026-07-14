Puebla prevé derrama de 1,000 millones de pesos por  vacaciones de verano

Puebla, Pue. Por las vacaciones de verano, el ayuntamiento de Puebla prevé una derrama económica de 1,000 millones de pesos y la llegada de 500,000 visitantes, sobre todo de las zonas centro y sur del país; en ambas cifras prevén un aumento del 25% con respecto al 2025.

Lo anterior, dio a conocer el director de Turismo municipal, Carlos Huerta Ramírez, al destacar que los prestadores de servicios se preparan para recibir a los turistas con buenas promociones, las cuales se dan en las reservaciones de habitaciones.

Asimismo, dijo que se trabajó desde el año pasado en la promoción de la Angelópolis, sobre todo en ciudades vecinas de los estados, de donde provienen el 60% de los visitantes.

Tras la presentación de una cartelera de 70 actividades que se realizarán en julio y agosto, el funcionario destacó que se tiene un destino importante en materia arquitectónica y cultural, lo cual buscan familias que vienen de los estados del sur.

En este contexto, dijo que la creación de esta agenda se hizo con la finalidad de que todos los días de esta época de vacaciones se tenga una actividad que realizar tanto para los turistas como para los ciudadanos de la capital.

Dijo que entre los eventos que atraerán turistas están las funciones de lucha libre, las cuales serán lunes y jueves en la Arena Puebla.

Mejoran atención

Mencionó que los restauranteros y hoteleros, así como otros prestadores de servicios turísticos asumieron el compromiso de dar la mejor atención a los visitantes, por ello trabajan en procesos de capacitación del personal.

Indicó que los visitantes se deben llevar una buena impresión de Puebla, con el fin de que regresen y haya una promoción “de boca en boca”, ya que ayuda más que cualquier campaña impresa.

No obstante, dijo, el sector empresarial local contribuye con organismos de otros estados para dar a conocer la oferta turística, lo cual es recíproco para que vayan más poblanos.

Comentó que también en estas vacaciones se combina con la temporada del Chile en nogada, platillo típico de Puebla, cuya venta inició en este mes y termina en septiembre.