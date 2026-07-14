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Inversión privada en la Costa de Oaxaca supera los 7,000 millones de pesos
Las inversiones incluyen la ampliación del aeropuerto de Puerto Escondido, proyectos turísticos y el avance de los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La región Costa de Oaxaca concentra más de 7,000 millones de pesos en inversión privada mediante ocho proyectos en desarrollo que prevén generar cerca de 37,000 empleos directos e indirectos, informó el gobierno estatal.
De acuerdo con el gobernador Salomón Jara Cruz, las inversiones se desarrollan en municipios como Santa María Huatulco, Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, e incluyen la ampliación del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido y el avance de los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
El mandatario afirmó que las iniciativas reflejan la confianza del sector privado en la entidad y señaló que su administración continuará trabajando para fortalecer la actividad productiva.
Como parte de la estrategia de impulso económico, el programa Oaxaca Impulsa brinda servicios de financiamiento, asesoría empresarial y apoyo para trámites en beneficio de 4,060 personas de San Pedro Pochutla y Santiago Pinotepa Nacional.
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Asimismo, mediante Impulso Nafin + Estados, entre el 2023 y el 2026 se han otorgado 182 millones de pesos en financiamiento para 112 empresas; de ese total, durante este año se han brindado 20.265 millones de pesos en créditos.
El gobierno estatal agregó que, entre el 2023 y el 2026, el programa Fomentando el Desarrollo benefició a 163 empresas con financiamientos por 3.32 millones de pesos.