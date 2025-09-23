Estalla huelga en hotel Golden Parnassus de Cancún

Cancún, QRoo.- Ante el incumplimiento de diversas prestaciones de ley y acuerdos sindicales, trabajadores del hotel Golden Parnassus Cancún iniciaron un paro indefinido de labores.

La representación legal del hotel Golden Parnassus le hizo saber a los trabajadores en huelga desde el lunes 22 de septiembre que no tienen el dinero para poder liquidar su adeudo laboral, informó Martín de la Cruz, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Quintana Roo:

“Estuvo ahí este contador Enríquez y argumentaba que no tenían cómo resolver lo que le deben a los trabajadores, pero que tienen pendiente un préstamo, de tal manera que no se llegó a ningún acuerdo; seguramente estarán recurriendo a la autoridad, sin embargo, se llevó el paro de labores conforme a la ley”.

Añadió que la autoridad laboral ha estado presente buscando una conciliación y garantizando el cumplimiento de la ley durante el proceso, pues existe una deuda considerable con alrededor de 180 trabajadores, incluyendo salarios atrasados, propinas y fondo de ahorro.

Dijo además que se realizó una inspección en el hotel para verificar las condiciones de las máquinas, desmintiendo los argumentos de la empresa, la cual dejó de recibir turistas desde antes de estallada la huelga por una razón hasta el momento desconocida.

La policía estatal ha estado presente para mantener el orden y evitar actos de violencia durante la huelga, además autoridades laborales han sancionado y declarado la legalidad del movimiento de huelga.

En tanto, los propios trabajadores aseguran que hasta que no se liquide el adeudo, se mantendrá la huelga en el hotel:

“Los compañeros desde ayer a la 1 de la tarde tomaron el inmueble hasta que se llegue a un acuerdo, que la empresa pueda pagar a los trabajadores; mientras tanto van a resguardar el inmueble; ellos on los que se encuentran en una carpa, haciendo guardia para continuar con esta huelga”.

Cabe mencionar que un mes previo, los trabajadores sostuvieron una reunión con representantes de Parnassus, en la que se logró evitar la huelga bajo el compromiso de dar solución en un plazo máximo de dos semanas a los adeudos de la empresa. Sin embargo, no se dio el pago esperado hacia los trabajadores.