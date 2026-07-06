Clara Brugada reportó "saldo blanco'' en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reportó “saldo blanco’’ a lo largo y ancho de la capital del país luego de que 1 millón 350,000 personas salieron a las calles con motivo de la celebración del partido de futbol de octavos de final México-Inglaterra en que el equipo nacional fue eliminado del Mundial 2026.

“El operativo de hoy garantizó un flujo seguro y ordenado para las y los miles de asistentes que compartieron la emoción", cita uno de varios mensajes que la mandataria capitalina transmitió por escrito a través de red social X.

En un video mensaje en que aparece acompañada de funcionarios de su gobierno y del gobierno federal, difundido por la misma vía virtual, detalló las diversas medidas instrumentadas para garantizar la seguridad de quienes asistieron al estadio Ciudad de México donde tuvo lugar el enfrentamiento entre los seleccionados mexicanos contra los ingleses y quienes decidieron festejar en las calles y lugares de concentración para ver la transmisión televisiva.

“¡Saldo blanco! En este momento se está haciendo el desaforo", informó anoche.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez Camacho, aseguró que más de 17,000 policías fueron desplegados desde las primeras horas del domingo en toda la ciudad para garantizar la protección de la ciudadanía.

“Todo ha salido muy bien. Estamos ya llegando a las horas finales, vamos a estar con toda la ciudadanía hasta que la última persona desafore los lugares donde se ha visto el partido. Le pedimos a todos que sigamos con esta buena participación, con esta armonía que ha caracterizado este día y hasta el último momento", dijo.

Y dijo aprovechar la ocasión para “agradecerle, por supuesto, a todas y todos mis compañeros policías".

Brugada Molina dijo reconocer el esfuerzo de los seleccionados mexicanos.

“Fue un partidazo. Un gran reconocimiento a la Selección Nacional por el papel que ha jugado en este mundial. Dejaron su corazón en la cancha y dejaron el corazón de los mexicanos latiendo. Son un orgullo nacional".

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