Caso Isaías Trejo: FGJCDMX analiza videos para esclarecer muerte de joven que celebraba en El Ángel

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa la investigación para esclarecer la muerte de Isaías Aparicio Trejo, quien falleció la madrugada del 1 de julio después de acudir a las celebraciones en Ángel de la Independencia por la victoria de la Selección Mexicana contra su similar de Ecuador.

La dependencia capitalina reiteró que la principal causa del deceso fue por broncoaspiración. Sin embargo, debido a la insistencia de la familia y la presión social que se ha ejercido a través de redes sociales sobre este hecho, dejó en claro que aún “trabaja para esclarecer las circunstancias específicas en que el joven perdió el conocimiento y las acciones de las personas que lo acompañaban”.

Cabe recordar que videos difundidos en redes sociales muestran los últimos momentos con vida del joven de 19 años de edad. Asimismo, se aprecia a un pequeño grupo personas que presuntamente eran sus amistades, mismos que lo despojan de sus pertenencias y lo dejan a su suerte.

Al respecto, la FGJCDMX indicó que como parte de las diligencias analiza testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales, estudios toxicológicos y demás datos de prueba integrados a la carpeta de investigación.

En este tenor, refirió que “no se descarta que exista algún otro delito asociado a este lamentable fallecimiento”.

¿Quién era Isaías Aparicio Trejo?

Isaías Aparicio Trejo tenía 19 años de edad al momento de fallecer. De acuerdo con entrevistas ofrecidas por Brenda Trejo -madre de la víctima- él salió de Huixquilucan, Estado de México en compañía de sus amigos para acudir al Ángel de la Independencia, en donde miles de personas se reunieron para presenciar la victoria de El Tri contra Ecuador.

Durante las celebraciones, Isaías se acercó a una de las carpas instaladas sobre Paseo de la Reforma para solicitar apoyo a los servicios médicos, debido a las condiciones que presentaba, el personal del lugar determinó trasladarlo al Hospital Rubén leñero, en donde horas después falleció.

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La Secretaría de Salud capitalina informó que el joven llegó al nosocomio alrededor de las 22:30 horas del 30 de junio y falleció a las 01:45 del 1 de julio.

Aunque la dependencia informó que la muerte fue por broncoaspiración, los familiares del joven solicitaron una investigación más precisa, toda vez que el cuerpo presentaba lesiones que no se informaron en el parte médico.

Ante esta situación, la Fiscalía CDMX reiteró que realiza las actuaciones ministeriales, periciales y policiales necesarias para esclarecer plenamente las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.