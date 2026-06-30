Jalisco ve riesgos y oportunidades en revisión del T-MEC

Guadalajara, Jal. Previo al inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el próximo miércoles 1 de julio, Jalisco se perfila como una de las entidades con mayor exposición a los cambios que puedan surgir en sectores estratégicos, pero también como uno de los principales beneficiarios si logra fortalecer su integración regional y desarrollar proveedores locales.

El presidente del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco, Fernando Zepeda, anticipó que los temas más sensibles para el estado serán la posible modificación de las reglas de origen para la industria automotriz, así como los capítulos relacionados con aspectos laborales y ambientales para el sector agroindustrial, además de los relacionados con la industria del acero y el aluminio.

Dijo que el proceso de revisión podría extenderse hasta 2027, aunque durante la segunda mitad de este año se prevé avanzar en acuerdos específicos para sectores considerados estratégicos.

Destacó que Jalisco llega a la revisión con una posición relevante. Al cuarto trimestre del 2025, las exportaciones de la entidad superaron los 52,000 millones de dólares, impulsadas principalmente por la industria electrónica y la fabricación de componentes para inteligencia artificial y centros de datos, además de la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en manufactura avanzada.

No obstante, advirtió que sectores como el automotriz, farmacéutico, siderúrgico y agroalimentario son especialmente sensibles a los cambios que puedan derivarse del proceso.

“Jalisco captó IED significativa en manufactura avanzada, centros de datos y electrónica, aunque, la industria automotriz, farmacéutica, acero y agroalimentaria, son altamente sensibles a esta revisión del T-MEC”, subrayó.

Reglas de origen

Entre los principales riesgos, Fernando Zepeda identificó un posible endurecimiento de las reglas de origen, lo que podría afectar, dijo, a empresas que utilizan componentes provenientes de Asia.

También mencionó la posibilidad de enfrentar nuevos aranceles sectoriales o barreras no arancelarias para industrias como la del acero, aluminio y automotriz.

Pese a ello, Zepeda Estrada consideró que la integración regional continuará siendo la estrategia más competitiva para los tres países, ya que ninguno tiene incentivos para desarticular las cadenas de suministro existentes.

Frente a ese escenario, afirmó que Jalisco tiene la oportunidad de consolidarse como proveedor estratégico de componentes electrónicos, infraestructura digital y proyectos de nearshoring de alta tecnología.

“Este rediseño de las cadenas de suministro es algo que no podemos eludir y la industria automotriz tendrá que trabajar, de la mano con las autoridades, para establecer estas políticas públicas en apoyo de estos proveedores locales en componentes de alto valor”, enfatizó.

Asesoría profesional

El presidente del Colegio de Corredores Públicos llamó a las empresas a anticiparse al proceso mediante la revisión de sus cadenas de suministro y del origen de sus insumos, con el fin de adecuarse a eventuales modificaciones en las reglas de origen.

Zepeda Estrada destacó que los Corredores Públicos pueden desempeñar un papel relevante durante este proceso al ofrecer asesoría jurídica y empresarial, análisis de riesgos y acompañamiento para la inversión extranjera, con el objetivo de ayudar a las empresas a mitigar los efectos que puedan surgir de la actualización del acuerdo comercial.

“Somos asesores jurídicos, fedatarios públicos, pero también valuadores de empresas, analizando riesgos y precisamente con el expertise que tenemos en distintos sectores como el automotriz, podemos fungir como asesores para mitigar estos golpes naturales”, puntualizó.

Jalisco tiene la oportunidad de consolidarse como proveedor estratégico de componentes electrónicos, infraestructura digital y proyectos de nearshoring de alta tecnología