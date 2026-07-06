Mundial 2026: ciudades castigadas por la violencia volvieron a tener gente conviviendo en las calles

Si bien la incidencia de homicidios en México se ha mantenido prácticamente igual que las semanas inmediatas anteriores al inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los mexicanos salieron a las plazas y espacios públicos a festejar el desempeño de la selección nacional.

Eso ocurrió incluso en ciudades de los estados de Guanajuato, Sinaloa, Baja California, Colima y Morelos que en 2025 se ubicaron en los primeros lugares con mayor tasa de víctimas de homicidio doloso.

Durante los últimos meses en esas entidades se han mantenido niveles preocupantes de percepción de inseguridad y, por lo tanto, la gente no salía a las calles en la noche y menos para departir con desconocidos, aunque sea de su propia comunidad.

Culichis toman La Canasta y los sinaloenses recuperan plazas públicas

Tan solo la noche del domingo pasado, cuando la selección nacional de futbol perdió en la fase de octavos de final ante el equipo de Inglaterra, el desempeño de los futbolistas mexicanos fue una poderosa razón para que la estresada población sinaloense abriera un paréntesis en vida cotidiana y salir a las calles para disfrutar de la transmisión del partido.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, se reportaron concentraciones de aficionados al futbol en plazas y espacios públicos de los 20 municipios de esa entidad.

Según la dependencia, las ciudades donde se registró mayor asistencia fueron: Culiacán, en la glorieta de Cuauhtémoc, conocida como “La Canasta”, con aproximadamente 21,000 asistentes; Los Mochis, municipio de Ahome, con 9,000 personas en el Centro de Usos Múltiples y la ciudad de Mazatlán, en el malecón, con una afluencia aproximada de 1,500 asistentes.

La noticia todavía mejor fue que las autoridades reportaron saldo blanco en los festejos.

Solamente en Culiacán tres personas tuvieron que ser auxiliadas por paramédicos. Una al resultar lastimada por una caída y dos por malestares generales.

Dos personas fueron detenidas por la policía por faltas administrativas y alterar el orden.

En la capital sinaloense miles de personas se concentraron en la glorieta ubicada donde se unen las avenidas Insurgentes y Francisco I. Madero, donde está el monumento a Cuauhtémoc, aunque todo mundo se refiere a ese lugar como “La Canasta”.

Miles de personas se concentraron para ver el partido en pantallas gigantes instaladas en torno a la plaza.

Alguien subió a la estatua en honor al último gobernante mexica, en cuya lanza fue colocada una improvisada bandera verde con un letrero que decía “¿Y si sí?”.

Desde antes de que iniciara el partido hombres y mujeres de diferentes edades disfrutaron la música de banda. En algún momento, las notas de El Sinaloense, disputaban la atención del público con los comentarios de David Faitelson, según lo consigna la transmisión en vivo del periódico local El Debate.

Para cuando cayó la noche ya había caído también la selección mexicana. La multitud comenzó a dispersarse de la plaza y la ciudad comenzó a recobrar su cotidianidad.

Ese día, como ocurrió los días 11, 18, 20 y 30 de junio, que fueron las otras fechas que los futbolistas mexicanos salieron a la cancha, los sinaloenses disfrutaron de sus ciudades, incluso en horas en las que ya no se acostumbra a salir debido a la violencia que padece esa entidad desde hace meses por el enfrentamiento entre facciones de lo que se llamó el Cártel de Sinaloa.

Colimenses toman la glorieta del Rey Coliman

En Colima, entidad que cerró 2025 en el primer lugar en tasa de homicidio doloso con 74.1 por cada 100,000 habitantes, la gente también salió a las calles.

En la capital del estado, algunas personas se reunieron en la estatua del Rey Coliman, el domingo pasado para manifestar su apoyo a la selección mexicana.

Varios desplegaron banderas nacionales, mientras otros hacían sonar matracas y echaban porras a los seleccionados nacionales.

Un grupo de colimenses se sentó en el suelo simulando estar remando en una barca en elocuente referencia a que para los cuartos de final apoyarán al equipo de Noruega que se enfrentará a Inglaterra por un pase a la semifinal.

También salieron a la calle en Manzanillo, en la zona de la glorieta del Velero de Las Brisas. Decenas de personas permanecieron en la zona durante varias horas.

Celayenses abarrotan la calzada Independencia

En Celaya, Guanajuato, miles de aficionados al futbol se concentraron este domingo en la calzada Independencia para ver el último partido de la selección mexicana en el mundial 2026.

En ese lugar fueron colocadas pantallas gigantes para que los aficionados disfrutaran del encuentro.

Las crónicas de diferentes medios de comunicación locales dan cuenta de que desde antes de las 14:00 horas del pasado domingo comenzaron a llegar aficionados para ocupar un buen lugar frente a las pantallas.

En esa zona se instalaron alrededor de 2,500 sillas las cuales no fueron suficientes para ubicar a las personas.

Algunos cálculos indican que en ese lugar de la ciudad vieron el partido alrededor de 4,000 personas que en todo momento apoyaron al equipo nacional con porras y cantos.

La mayoría con camisas verdes o negras y algunos cubiertos con plásticos, bajo la lluvia disfrutaron del encuentro hasta que el día ya había cambiado de nombre.

Cuernavaca vuelve a sonar de noche

En Cuernavaca, decenas de aficionados se concentraron la tarde del domingo en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, para disfrutar del partido, música, luces y baile improvisado.

En ese lugar se instaló un equipo de luz y sonido que amenizó después del partido. También disfrutaron de la actuación del grupo El Conejo y su Clika Norteña.

A la fiesta se unieron los comensales de bares y restaurantes del primer cuadro de la ciudad que, al igual que en los días anteriores en que jugó el equipo mexicano, lucieron abarrotados.

En esta ocasión no hubo tumultos en la calle Gutenberg, como ocurrió en los primeros tres partidos de la selección.

Tijuana hizo fiesta en la glorieta a Cuauhtémoc

En Tijuana, decenas de personas tomaron la Glorieta a Cuauhtémoc para manifestar su apoyo a la oncena mexicana.

Desde lejos, la base del monumento se veía envuelta por aficionados, la mayoría con la camiseta verde de la selección nacional. Solo uno se distinguía, pues estaba vestido de Chapulín Colorado con todo y su chipote chillón.

En el lugar hubo música, sentimientos encontrados, dada la derrota de la selección mexicana, baile y fuegos artificiales.

La gente estaba con ánimos de festejar, aunque el marcador del partido fue adverso. Entre el griterío las banderas de México ondearon sobre las cabezas de mexicanos emocionados que salieron a las calles a pasar un rato agradable.

Esta vez hubo pura diversión.

Durante lo que va del mundial se han registrado 40 homicidios diarios

Aunque las escenas de celebración contrastaron con la percepción cotidiana de inseguridad, las estadísticas oficiales muestran que la violencia homicida no disminuyó en lo que va del torneo.

Si se analizan las cifras de víctimas reportadas por delito de homicidio que difunde diariamente el Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano se observa que la incidencia de ese delito se mantuvo prácticamente igual.

El 11 de junio, cuando se inauguró el mundial, en todo el país se registraron 30 homicidios, lo cual fue una cifra baja en comparación con el promedio registrado durante los primeros días de junio. El 1 de junio pasado se registraron 54.

Sin embargo, con el transcurso de los días las cifras indicaron que se mantenía la incidencia como se había comportado en las últimas semanas.

Los datos que difunde la autoridad federal y que corresponden a los reportes de las fiscalías estatales y dependencias federales, muestran que en mayo el promedio diario de homicidios fue de 42.5.

Ese mes ocurrieron 126 en Guanajuato, 112 en Sinaloa, 89 en Baja California, 40 en Morelos y 48 en Colima.

Para junio el promedio diario fue de 40.3, es decir 2.2 puntos menos por día que en mayo. En junio Guanajuato registró 122 homicidios, Sinaloa 118, Baja California 83, Morelos 43 y Colima 44.

Si se considera del 11 de junio, cuando inició el mundial al 5 de julio, el promedio diario de homicidios es de 40.3, es decir una cantidad similar a las registradas en mayo y junio.

Como ya se indicó el 11 de junio cuando México se enfrentó a Sudáfrica ocurrieron 30 homicidios; el 18 de junio, cuando enfrentó a Corea, 45; el 24 de junio, cuando jugó con Chequia, 41; el 30 de junio, cuando se enfrentó a Ecuador, 39 y el 5 de julio, cuando jugó con los ingleses 51.