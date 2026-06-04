Querétaro lleva 21 inversiones confirmadas por 14,000 millones de pesos

Querétaro, Qro. De enero a los primeros días de junio, se han confirmado 21 proyectos de inversión privada en Querétaro, suman 14,000 millones de pesos y representan la creación de 10,000 empleos, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado.

La mayoría son inversiones de empresas manufactureras, entre ellas, de la industria automotriz, aeroespacial, también, de tecnologías digitales, desglosó el titular de la Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero.

"Hay muchos que se anunciaron y que están en un proceso de ejecución; de estos 21 proyectos que ya hemos concretado, muchos ya están en ejecución, muchos ya los estaremos inaugurando. Hoy fuimos a la inauguración de la modernización de la celda de pruebas de ITP Aero, (también) construyeron un centro de talento y de capacitación, entonces, seguimos avanzando con buenos números", pronunció.

Los proyectos se están asentando en el corredor industrial que comprende de los municipios de San Juan del Río a Corregidora, incluyendo a demarcaciones como Huimilpan, Pedro Escobedo, Colón, etcétera.

A la par de los proyectos formalizados, la secretaría estatal cuenta con una cartera de 41 proyectos, son intenciones de inversión que, en caso de concretarse, representarán capitales por 79,000 millones de pesos y 14,000 empleos. De ellos, 22 son nuevos proyectos y 19 son ampliaciones de compañías que ya tienen presencia en la entidad.

Los capitales materializados en lo que va del año muestran un ritmo similar al del año pasado, cuando en el primer semestre se concretaron 23 proyectos, dos más que los acumulados hasta los primeros cuatro días de junio del 2026.

Por monto de inversión el avance es de 68% respecto a lo confirmado en todo 2025 y en empleo es de casi 50 por ciento.

"En temas de proyectos vamos muy similar al año pasado, el año pasado a finales de junio teníamos 23 proyectos; hoy, a principios de junio, tenemos 21 proyectos, todavía falta todo el mes. En inversión ya llegamos como a 68% de lo que habíamos captado el año pasado y en empleo ya llegamos a 50% de lo que habíamos captado el año pasado, creo que vamos con buen ritmo", expresó.

Confianza a la inversión

La posición de la Zona Metropolitana (ZM) de Querétaro al liderar el Índice de Competitividad Urbana (ICU, 2026) —en el ranking de 21 ZM con más de un millón de habitantes—, brinda confianza a los inversionistas que llegan a la región, añadió el titular de la Sedesu.

El ICU, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estudia la capacidad de 72 ZM del país para generar, atraer y retener talento e inversión, segmentadas en cuatro categorías poblacionales.