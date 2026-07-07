IMCO reconoce a Guanajuato como referente en política industrial y atracción de inversiones

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció a Guanajuato como una de las entidades con mayores avances en política industrial y atracción de inversiones, junto con Querétaro, de acuerdo con el estudio Plan México en los estados: política industrial y gobiernos subnacionales.

El análisis, elaborado por el IMCO en coordinación con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), destacó que Guanajuato cuenta con una estrategia formal de desarrollo, con metas y presupuesto definidos para fortalecer el contenido nacional, el crecimiento de proveedores, la coordinación con la banca de desarrollo y la consolidación de cadenas de valor.

El organismo señaló que la entidad también dispone de un plan estatal actualizado y en ejecución, así como herramientas de facilitación para inversionistas, mecanismos de seguimiento a proyectos y un enfoque de promoción económica.

Según información oficial, estas capacidades cobran relevancia ante el escenario internacional marcado por el proceso de relocalización de empresas, la integración de cadenas regionales de suministro y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Gobierno de Guanajuato apuntó que este reconocimiento coincide con su política de impulso a empresas locales, formación de talento y atracción de proyectos de mayor valor agregado.