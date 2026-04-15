Ante el crecimiento de Querétaro, expertos en ingeniería civil visualizan retos

Querétaro, Qro. Frente a su crecimiento poblacional y económico, la entidad enfrenta retos complejos como la saturación de vialidades y la expansión urbana acelerada, enlistó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro (CICQ), Pablo Talamantes Contreras.

También existe una presión sobre los recursos hídricos y agregó la necesidad de generar infraestructura que sea resiliente, eficiente y sostenible.

Al anunciar el XVIII Congreso Internacional de Ingeniería Civil -que se realizará en Querétaro, del 26 al 29 de agosto- el especialista mencionó que estos serán algunos de los temas que abordarán en el encuentro, para analizar los retos de Querétaro como la metrópoli del futuro.

"Este no es un evento más, es una postura técnica, una convocatoria al conocimiento y una respuesta del gremio de la ingeniería civil, a una pregunta clara, ¿Cómo debemos diseñar y construir la metrópolis que Querétaro requerirá hasta el año 2050?”, planteó.

Querétaro, señaló, vive un momento histórico al ser una de las entidades con más atracción de inversión extranjera directa, sumado al crecimiento poblacional. Ese nivel de desarrollo demanda el diseño de estrategias a mediano y largo plazo, apuntó el dirigente del CICQ.

“Tenemos un crecimiento demográfico de 2.3% anual y nos consolidamos como uno de los polos tecnológicos más dinámicos del Bajío. Sin embargo, ese crecimiento también nos exige actuar con responsabilidad y con visión de mediano y largo plazo. Enfrentamos retos complejos: la saturación de vialidades, la expansión urbana acelerada, la presión sobre los recursos hídricos y la necesidad de desarrollar infraestructura resiliente, eficiente y sostenible”, dijo.

El gremio anticipa que el crecimiento del estado aumentará con la puesta en marcha del tren México-Querétaro; esta obra ferroviaria podría finalizar en septiembre del 2027, de acuerdo con proyecciones del gobierno federal.

De acuerdo con el censo del 2020, Querétaro fue la segunda entidad con mayor tasa de crecimiento media anual de la población, con una tasa de 2.7%, solamente superada por Quintana Roo (3.5%), reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ejes temáticos

El encuentro de ingeniería civil abordará seis ejes: urbanismo y desarrollo territorial, innovación en sistemas de transporte sostenible, infraestructura y ciudades verticales, tecnologías de construcción, infraestructuras resilientes, además de energía y sostenibilidad.

El congreso se llevará a cabo en la capital del estado en agosto y prevé reunir a más de 500 especialistas de todo el país.